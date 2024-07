Samsung kämpft mit Qualitätsproblemen: Nächstes Produkt betroffen

Samsung hat erst vor wenigen Tagen viele neue Produkte vorgestellt. Kaum werden die neuen Geräte ausgeliefert, beschweren sich einige Kundinnen und Kunden über Qualitätsprobleme. Nachdem der Marktstart der Kopfhörer deswegen leicht verschoben werden musste, trifft es nun auch die teure Ultra-Smartwatch.

Samsung Galaxy Watch Ultra mit Qualitätsproblemen

Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass sich Kunden von Samsung über Qualitätsprobleme bei den neuen Galaxy Buds 3 Pro beschwert haben. Das Problem wurde so groß, dass die Auslieferung der Vorbestellungen verschoben werden musste. Nun gibt es das nächste Problem. Dieses Mal ist die sehr teure Galaxy Watch Ultra betroffen. Die Lünette, die sich bei der Ultra-Smartwatch nicht bewegen lässt, ist teilweise schief eingebaut, sodass die obere Markierung nicht genau auf 12 Uhr steht.

Mehrere Besitzer haben das Problem bestätigt, bei anderen ist die Lünette perfekt ausgerichtet. Es scheint sich also nicht um ein generelles Problem mit der Galaxy Watch Ultra zu handeln, sondern nur um Einzelfälle. Jeder, der die Smartwatch gekauft hat, sollte die Ausrichtung überprüfen und sich bei einer schiefen Uhr an Samsung wenden. Da es sich klar um ein Hardwareproblem handelt, dürfte die Uhr ohne Schwierigkeiten ausgetauscht werden. Passieren darf so ein Qualitätsmangel bei einem Preis von 699 Euro nicht (bei Samsung anschauen).

Im Video stellen wir euch die neuen Samsung-Smartwatches vor:

Samsung Galaxy Watch 7 und Ultra im Hands-on

auf YouTube

Samsung Galaxy Watch Ultra mit weiteren Problemen

Im Netz sind bereits einige Erfahrungsberichte und Tests veröffentlicht worden, die Notebookcheck zusammengefasst hat. Dort ist über Probleme mit der Akkulaufzeit zu lesen. Es wird nicht ansatzweise die Laufzeit erreicht, die Samsung verspricht. Weiterhin fehlt ein Tauch-Feature, das bei der Apple Watch Ultra vorhanden ist, der Button, der wie eine Krone aussieht, ist nur ein Button, und es gibt WLAN-Probleme. Einige Probleme davon kann Samsung sicher lösen, weil es sich um Software handelt. Andere sind halt so entschieden worden. Schon gestern meinte ein großer YouTuber, dass die Galaxy Watch 7 die bessere Wahl wäre.

