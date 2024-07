Samsung-Knaller: Brandneues Galaxy Z Flip 6 zum Sparpreis + 500 € Bonus

Ein echtes Schnäppchen könnt ihr euch derzeit bei Vodafone sichern: Das brandneue Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6 gibt es zusammen mit einem 50-GB-Vertrag im 5G-Netz von Vodafone zum unschlagbaren Preis. Zudem bekommt ihr garantiert 500 Euro Bonus für euer Altgerät. Hier erfahrt ihr alle Details.

Vodafone: Samsung Galaxy Z Flip 6 mit 5G-Tarif gnadenlos günstig

Ab sofort könnt ihr euch das Samsung Galaxy Z Flip 6 (256 GB) oder Samsung Galaxy Z Fold 6 mit dem „GigaMobil M“-Tarif für 69,99 Euro Grundgebühr im Monat gönnen (Angebot bei Vodafone ansehen). Hinzu kommen noch einmalig 7,99 Euro für Zuzahlung und Versand. Im Tarif enthalten sind 50 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat im Netz von Vodafone. Ein Tauschbonus von 500 Euro ist ebenfalls verfügbar. Dieser Bonus wird als Sofortabzug im Warenkorb berücksichtigt. Mehr dazu weiter unten im Text.

Noch besser wird der Deal für junge Leute: Mit dem „GigaMobil Young M“-Tarif zahlt ihr nur 48,99 Euro im Monat und erhaltet 60 GB Datenvolumen. Ebenfalls lässt sich der Tarif nochmal über die Gigakombi um 10 Euro im Monat reduzieren. Unsere Rechnung unten zeigt, warum es sich bei dem Angebot um ein erstklassiges Schnäppchen handelt. Ihr müsst euch jedoch ranhalten, denn der Deal gilt nur kurze Zeit.

Tarifdetails auf einen Blick

Netz: Vodafone

Tarif: GigaMobil M

Allnet- und SMS-Flat

50 GB 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download)

(max. 300 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Samsung Galaxy Z Flip 6 mit Vertrag bei Vodafone: Darum lohnt sich der Deal

Samsung Galaxy Z Flip 6 mit Vertrag: Kosten im Überblick Grundgebühr (monatlich) 69,99 Euro Zuzahlung (einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Versandkosten (einmalig) 6,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 1.687,75 Euro Gerätewert

(Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) 1.199 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 488,75 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 20,36 Euro Effektivpreis mit 500 Euro Tauschbonus -0,47 Euro Angebot bei Vodafone ansehen

Das Samsung Galaxy Z Flip 6 (256 GB) kostet laut Preisvergleich aktuell mindestens 1.199 Euro. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten über 24 Monate ab, wird klar, dass ihr den Tarif für effektiv 20,36 Euro im Monat bekommt. Mit dem Tauschbonus wird es sogar noch günstiger. Damit bekommt ihr das Smartphone effektiv günstiger als im Einzelkauf und den potenten 5G-Tarif im Vodafone-Netz kostenlos dazu.

500 € für euer altes Handy: So funktioniert’s

Ihr gebt euer altes Handy in Zahlung? Dann bekommt ihr 240 Euro Tauschbonus als Guthaben auf eure Rechnung. Zusätzlich bekommt ihr mindestens 260 Euro von Vodafone obendrauf, auch wenn euer altes Handy gar nicht so viel wert ist, sodass ihr garantiert bei 500 Euro Bonus landet. Beispiel: Euer altes Handy ist 10 Euro wert. Dann bekommt ihr zuerst 10 Euro gutgeschrieben und danach nochmal 250 Euro. Ist euer Handy mehr wert als 260 Euro, ist am Ende sogar über 500 Euro Tauschprämie für euch drin.

Galaxy Z Flip 6 / Fold 6: Wie gut sind die neuen Foldables von Samsung?

Die Samsung Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 sind die neuesten Ergänzungen in Samsungs Portfolio von faltbaren Smartphones, die beide einige bemerkenswerte Verbesserungen und Spezifikationen aufweisen.

Das Galaxy Z Fold 6 bietet ein robusteres Design mit einem verbesserten Aluminiumrahmen und Corning Gorilla Glass Victus 2. Es verfügt über ein 7,6-Zoll-Hauptdisplay und ein 6,3-Zoll-Cover-Display, unterstützt von einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor. Die Hauptkamera ist eine 50MP Weitwinkelkamera, ergänzt durch eine 12MP Ultraweitwinkel- und eine 10MP Telefoto-Kamera. Mit einem Gewicht von 239 Gramm und einer IP48-Bewertung für Staub- und Wasserschutz, ist es leichter und dünner als sein Vorgänger​​.

Das Galaxy Z Flip 6 behält größtenteils das Design seines Vorgängers bei, bietet jedoch signifikante Upgrades wie eine größere Batterie mit 4000 mAh und den gleichen Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor. Das Gerät hat ein 6,7-Zoll-Hauptdisplay und eine verbesserte 50MP Hauptkamera. Neu ist auch die Integration eines Verdampferkammergehäuses zur Verbesserung der Kühlung während intensiver Nutzung​.

Beide Geräte bieten erweiterte Funktionalitäten dank Samsungs Galaxy AI, unterstützen schnelles und drahtloses Laden und laufen auf Android 14 mit der Benutzeroberfläche One UI 6.1.1.

