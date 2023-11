Wer regelmäßig beim rot-gelben Netto einkauft, kann mit der Netto-App sparen. Dort findet man zum Beispiel Coupons für Rabatte verschiedener Artikel und Kassenzettel in digitaler Form. Wie funktioniert die Netto-App und was sollte man beachten?

Die Netto-App arbeitet ähnlich wie andere Treueprogramme, etwa die Lidl-Plus-App. Man muss sich dort zunächst anmelden und ein Konto erstellen, um dann bei Einkäufen zu sparen. Dafür muss ein Code beim Bezahlvorgang an der Kasse eingescannt werden. Hinweis: Anders als zum Beispiel bei der Lösung von Lidl wird der Code in der Netto-App alle 5 Minuten neu generiert. Man kann also nicht einfach einen Screenshot senden, wenn man selbst zuhause ist und die Freundin oder der Partner im Laden damit einkaufen will. Für den Fall sollte man sich mit dem Kundenkonto auf mehreren Geräten anmelden.

Welche Vorteile bietet die Netto-App?

Der Download und die Installation der Netto-App sind kostenlos. Hier findet ihr die App für Android und iOS:

Netto-App Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG

Bei der Ersteinrichtung erstellt man ein Kundenkonto, für das man zum einen seine E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben muss und zum anderen einige persönliche Daten speichern soll. Wer Punkte mit der Deutschlandcard sammelt, kann seine Nummer in der Netto-App eintragen. Dann sammelt man zum einen die Punkte und kann gleichzeitig auf die Coupon-Rabatte zugreifen. Welche Vorteile bietet die Netto-App?

Exklusive Coupons und Rabatte

Übersicht über aktuelle Angebote und Prospekte

Zugang zum Online-Shop

Optionale Bezahlfunktion, um ohne Geldkarte und Bargeld an der Kasse zu bezahlen

Einkaufsliste verwalten

Digitale Kassenbons

Zugriff auf den Kundenservice

Wie funktioniert die Netto-App an der Kasse?

Um die Vorteile der Netto-App zu nutzen und die Coupons einzulösen, muss man einen Code an der Kasse einscannen. So findet man ihn:

Öffnet die Netto-App. Tippt zunächst unten auf das Feld „Coupons“. Dort könnt ihr überprüfen, welche aktuellen Angebote es gibt und ob sie aktiviert sind. Legt die Artikel in den Einkaufswagen und geht zur Kasse. Drückt dann auf das Feld „Bezahlen“. Falls ihr die Bezahlfunktion in der Netto-App nicht nutzen wollt, tippt rechts oben auf „Coupons und Punkte“. Ein Code wird generiert. Scannt den Code an der Kasse ein. Das geht sowohl an Kassen mit Personal als auch an Selbst-Scan-Kassen. So wird euer Netto-Konto für den Einkauf registriert und der Coupon-Rabatt für die Aktionsprodukte vom Rechnungsbetrag abgezogen.

Für die Bezahlfunktion kann man entweder einen PayPal-Account mit der Netto-App verknüpfen oder seine Bankdaten hinterlegen, damit Rechnungsbeträge über den Dienst „Paymorrow“ per Lastschrift abgebucht werden.

