Wie kann man ein PDF-Ticket in Apple Wallet speichern?

Im Apple Wallet kann man Tickets für Flüge, Kinobesuche und mehr auf dem iPhone speichern. Einige Anbieter schicken ihre Tickets nur als PDF-Datei. Kann man diese Karten in Apple Wallet hinzufügen?

Wie kann man PDF in Apple Wallet speichern?

Mit den Grundfunktionen von Apple Wallet ist es nicht möglich, ein reines PDF-Ticket hinzuzufügen. Für die iOS-Wallet-Lösung muss die Eintrittskarte im PKPASS-Format vorliegen. Es gibt einige Methoden, mit denen ihr aber euer Ticket trotzdem auf dem iPhone nutzen könnt:

Oft ist bei Bestätigungs-Mails mit dem PDF-Ticket auch ein Link für die Apple-Wallet-Version eingefügt. Überprüft also, ob ihr dort eine direkte Option findet.

mit dem PDF-Ticket auch ein Link für die Apple-Wallet-Version eingefügt. Überprüft also, ob ihr dort eine direkte Option findet. Falls nicht, fragt beim Anbieter an, ob euch die Karte in einem Wallet-fähigen Format übermittelt werden kann.

PDF-Tickets in Apple Wallet hinzufügen: So geht es

Daneben gibt es einige Konverter, die die Ticket-Daten aus dem PDF-Format in die Apple Wallet übertragen können. Nutzt dafür zum Beispiel Pass2U Wallet oder Pass4Wallet. Der Download und die Nutzung der Apps sind kostenlos:

Pass4Wallet - store cards Andrzej Michnia GirAppe Studio

Pass2U Wallet - Ladenkarte MicroMacro Mobile Inc.

In der App wählt ihr die Ticket-Option und sucht dort das entsprechende PDF-Dokument heraus. Die App wandelt die Ticket-Daten in das notwendige PKPASS-Format um. Anschließend wählt ihr „Zum Wallet hinzufügen“, um es in der iOS-Wallet zu speichern. Öffnet die Wallet, um zu überprüfen, ob die Karte dort hinterlegt wurde.

Beachtet aber, dass bei der Umwandlung möglicherweise Informationen verloren gehen können. Im schlechten Fall ist das Ticket also ungültig. Auf der sicheren Seite seid ihr, wenn ihr die Apple-Wallet-Version direkt vom Anbieter erhaltet oder das Ticket im PDF-Format ausdruckt beziehungsweise in der vom jeweiligen Anbieter vorgesehenen Form nutzt.

An anderer Stelle erfahrt ihr, wie man abgelaufene und unnötige Karten aus Apple Wallet entfernt.

