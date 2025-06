„Kaulitz & Kaulitz“ Staffel 2: Alle Folgen ab jetzt im Stream

Die Kaulitz-Brüder sind zurück – und laden mit Staffel 2 ihrer Dokuserie „Kaulitz & Kaulitz“ erneut in ihr turbulentes Leben zwischen Glamour, Geschwisterzoff und Gefühlschaos ein. Die neuen Folgen sind ab sofort bei Netflix im Stream verfügbar. Hier erfahrt ihr alles, was ihr zum Start wissen solltet.

Mit „Kaulitz & Kaulitz“ sind die Zwillingsbrüder Bill und Tom jetzt auch auf Netflix vertreten. Die achtteilige Dokuserie folgt den Zwillingen und ihrer Band Tokio Hotel ein Jahr lang durch Hollywood und Deutschland. Mit dabei ist das Liebesleben von Sänger Bill, Freundschaften, die den Zwillingen nach ihrem Umzug in die USA eine große Stütze waren und Ausflüge in die Heimat.

Nach dem Finale der ersten Staffel haben sich nicht nur Fans der Serie gefragt, ob noch mehr kommt. Auch Bill hat sich mehr gewünscht – ein Wunsch, der nun gewährt wurde. Netflix und die Kaulitz-Zwillinge haben offiziell eine zweite Staffel angekündigt und nun auch einen Starttermin bekanntgegeben: am 17. Juni erscheint „Kaulitz & Kaulitz“ Staffel 2. Euch stehen ab jetzt also alle Folgen mit den Tokio-Hotel-Zwillingen zum Abruf bereit.

In der letzten Episode der Serie sprechen die Zwillinge über eine mögliche zweite Staffel. Insbesondere Bill, der sein Privatleben in der Serie offen gelegt hat, fiebert einer weiteren Staffel hinterher. Mehrere Male erwähnt dieser, dass er direkt weiter drehen möchte. Sein Ende findet die achte Episode dann mit den Worten „Fortsetzung folgt?“.

Es ist also keine Überraschung, dass weitere Episoden folgen. Reality-Formate wie „Kaulitz & Kaulitz“ haben immerhin in der Regel mehrere Staffeln. Mit den ganzen Anspielungen auf mehr, die Netflix auch im finalen Cut gelassen hat, war es im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis die Ankündigung der neuen Staffel veröffentlicht wurde.

Worum geht es in Staffel 2?

Die neuen Folgen setzen direkt an das Finale der ersten Staffel an, in der Bill bereits laut über eine Fortsetzung nachgedacht hatte. In Staffel 2 gibt es:

Private Einblicke in Bills Liebesleben und die Geschwisterdynamik mit Tom

in Bills Liebesleben und die Geschwisterdynamik mit Tom Begleitung bei Konzerten, Dreharbeiten und familiären Momenten

Konflikte und Emotionen: Wasserschaden, Liebeskummer, Streit unter Brüdern und eine Konzertabsage sorgen für Drama

Das hat zumindest Netflix selbst verraten:

Dieses Mal ziehen dunkle Wolken im Paradies auf. Wasserschaden und Liebeskummer, Geschwisterzoff und Konzertabsage – die Brüder stehen vor manchen Herausforderungen. Aber: The Show Must Go On! (Quelle: Netflix

Ein bisschen mehr Kontext gibt der offizielle Trailer zur zweiten Staffel. Bill will die Welt erobern, Tom will ihn auf dem Boden der Tatsachen halten. Staffel zwei soll wie die erste sein – nur auf Ecstasy, sagt Bill:

