Bittere Pille für Netflix-Kunden: Für Serien-Finale müsst ihr den Anbieter wechseln

Das Finale von Snowpiercer kommt endlich nach Deutschland, allerdings ganz anders als sich das Netflix-Kunden gewünscht haben.

Netflix verliert Serien-Finale an Tele 5

Seit 2020 läuft die beliebte Sci-Fi-Serie Snowpiercer hierzulande auf Netflix. Auf die vierte und finale Staffel mussten deutsche Serienfans bisher geduldig warten. Nun erscheint das Finale mit einiger Verspätung auch in Deutschland, aber nicht bei Netflix, sondern bei Tele 5. Wer also wissen will, wie die Geschichte ausgeht, der muss im Herbst ins Free-TV wechseln – dort läuft die letzte Staffel von Snowpiercer dann ab dem 20. Oktober.

„Snowpiercer“ im Stream Streaming-Start: 17.05.2020

Genre: Fantasy, Science Fiction

FSK: Ab 16 Jahren

3 Staffeln

Schuld an diesem Wechsel ist die Fusion von WarnerMedia und Discovery vor ein paar Jahren. Infolgedessen wurde nämlich auch die Serieneigenproduktionen von TNT eingestellt, zu denen auch Snowpiercer gehört. Dadurch kam auch der Deal zwischen Warner und Netflix für die weltweiten Ausstrahlungsrechte unter die Räder, weshalb die vierte Staffel jetzt nicht mehr bei Netflix erscheint.

Es ist natürlich gut möglich, dass Netflix irgendwann den fehlenden Part einkauft, aber das ist erstens reine Spekulation und zweitens müssten sich Netflix-Kunden schlussendlich noch mehr gedulden. Es kann dahingehend also auch gut sein, dass Netflix die Lizenz einfach auslaufen lässt und Snowpiercer vollständig aus dem Programm verschwindet. Das werden die nächsten Jahre zeigen (Quelle: DWDL).

Das müsst ihr über Snowpiercer wissen

Die Endzeitserie Snowpiercer basiert auf dem gleichnamigen Film von 2013, der wiederum auf einem französischen Comic beruht. Im Fokus der Handlung steht eine Art Superzug, der durch eine vereiste Welt fährt. In über 1.000 Wagons leben die letzten Überlebenden der Menschheit.

Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes wird Snowpiercer mit 75 Prozent Zufriedenheit überwiegend positiv bewertet. Der Hollywood Reporter schreibt über die erste Staffel:

Dank solider Produktionswerte, vielleicht einem halben Dutzend amüsanter Auftritte und einiger Momente schwindelerregenden Wahnsinns findet Snowpiercer einen sehenswerten Rhythmus.

