„7 vs. Wild“: Staffel 5 ohne Fritz Meinecke – und weitere aktuelle Infos

„7 vs. Wild“ gehört zu den beliebtesten YouTube-Shows. Eine fünfte Staffel erwarten Fans sehnlichst, jedoch kommen in diesem Jahr große Änderungen auf das Format zu.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Starttermin für „7 vs. Wild“ Staffel 5

Zuerst geht das Format auf Prime Video weiter. Dort wird die erste Folge am 7. Oktober 2025 erscheinen. Ab dem 20. Oktober starten die Folgen dann auf YouTube. Auf der offiziellen Webseite zur Show heißt es, ein „wöchentlicher Episodenrhythmus ist sehr wahrscheinlich.“

Anzeige

„7 vs. Wild“ Staffel 5: Die Gründer sind raus

Anfang Juni wurde angekündigt, dass es eine 5. Staffel geben wird. Sehr zur Enttäuschung vieler Fans bestätigte Fritz Meinecke in seiner Instagram-Story jedoch die Gerüchte, dass das beliebte Survival-Format ohne ihn und seine Kollegen Max und Johannes weitergehe (via Reddit).

Der Content-Creator selbst scheint jedoch nicht enttäuscht über die Entscheidung, die Show abgegeben zu haben. Im gleichen Post kündigt er an, dass bald ein extra Video erscheine, in dem die Zuschauer mehr über den Ausstieg erfahren können.

Anzeige

„7 vs. Wild“ Staffel 5: Das ist der Ort

Aufregend ist dafür jedoch die Region für die 5. Staffel, denn die Teilnehmer sollen in das ferne Amazonas-Gebiet gebracht werden. Sicher wird der Dschungel neue, ganz besondere Herausforderungen mit sich bringen. Somit ist bekannt, dass es für das Abenteuer in den Regenwald geht, doch fehlen noch genauere Infos zum exakten Drehort. Mehrere Staaten kommen infrage, darunter Peru, Brasilien und Ecuador.

Auf der offiziellen „7 vs. Wild“-Webseite werden unter anderem die Tiere vorgestellt, auf die die Überlebenskünstler treffen könnten – vom Affen bis zum Jaguar verspricht die neue Staffel die Möglichkeit auf viele spannende Begegnungen.

Anzeige

Wer macht bei „7 vs. Wild“ Staffel 5 mit?

Welche Teilnehmer für die 5. Staffel ausgewählt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Es liegt jedoch nahe, dass sich der Cast wieder aus einem Mix aus Survival-Profis und Influencern zusammensetzen wird.

„7 vs. Wild“ – die Live-Show

2026 geht „7 vs. Wild“ sogar auf Tour. Es soll eine Live-Show stattfinden, mit der Fans einen Einblick hinter die Kulissen der YouTube-Show bekommen können. Auch bisher unveröffentlichte Szenen aus vergangenen Staffeln sollen gezeigt werden. Doch nicht nur Zuschauen ist möglich, es kann auch interaktiv zur Show beigetragen und alle brennenden Fragen gestellt werden.

Auf der Showbühne werden verschiedene Teilnehmer der Staffeln zu Gast sein. Wer genau, das wird erst zu gegebener Zeit veröffentlicht. Mehr Informationen wie beispielsweise die genauen Daten und Tickets findet ihr auf der offiziellen Website.

Fritz Meineckes Pläne – Viele Fans wünschten sich „Elite-Staffel“

„7 vs. Wild“-Gründer Fritz Meinecke wäre mit der fünften Staffel am liebsten zurück zu den Wurzeln der Show zurückgekehrt. In einem Streamausschnitt (via YouTube) beschreibt Fritz Meinecke, wie er sich eine sogenannte „Elite-Staffel“ vorstellt. Die Teilnehmer sollten sich aus absoluten Survival-Profis (und einem Influencer) zusammensetzen.

Anzeige

Da jedoch angekündigt wurde, das Meinecke und sein Team die Survival-Show nicht mehr aktiv mitgestalten, ist damit zu rechnen, dass die 5. Staffel von den Wunschvorstellungen des YouTubers abweichen wird. Manche Fans zeigen sich darüber sichtlich enttäuscht, wie man den Kommentaren auf dem Instagram-Account zur Sendung entnehmen kann.