„7 vs. Wild“ Staffel 4: Alle Infos zu Streaming-Start, Teilnehmer & Location

Lange genug hat die Gerüchteküche um eine vierte Staffel der Erfolgsserie „7 vs. Wild“ gebrodelt. Folgendes ist bisher zum nächsten Survival-Abenteuer bekannt.



Ursprünglich waren nur zwei Staffeln der YouTube-Show „7 vs. Wild“ geplant, doch dank Amazon und deren Video-Plattform Freevee konnte sich die Show für eine dritte Staffel neu erfinden. Auch jetzt scheint Freevee seine Finger im Spiel zu haben: eine vierte Staffel wird es noch dieses Jahr geben! In einem Ankündigungsvideo gaben die Macher der Show nun bekannt, dass sich die Fans auf eine neue Staffel freuen dürfen.

Anzeige

Hier könnt ihr das Ankündigungs-Video einmal selbst schauen:

Fritz Meinecke: „Staffel Nummer 4 wird mit Abstand die härteste, die es je gab“

Wie Fritz Meinecke in dem Ankündigungsvideo bekanntgab, arbeitet das „7 vs. Wild“-Team aktuell mit Hochdruck an der Produktion und wollten der Community schon einmal Bescheid geben. Die vierte Staffel wird auf den Plattformen Freevee, das zu Amazon Prime Video gehört, und YouTube laufen.

Anzeige

Eigentlich wurde die Anteilnahme der Video-Plattform Freevee an der YouTube-Show kritisiert. Größter Kritikpunkt dabei: die Folgen waren bei Freevee schon einen Monat vorher verfügbar, während die Community auf YouTube noch warten musste. Doch es muss klar sein, dass ohne die Unterstützung der Video-Plattform eine dritte und vor allem eine vierte Staffel niemals hätte möglich sein können.

Zudem solle die vierte Staffel im Herbst 2024 ausgestrahlt werden, was sich mit den Zeitpunkten der vorherigen Staffeln deckt. Mehr als die wenigen Informationen, die es in dem Video gab, wird es allerdings erstmal wohl nicht geben. Für genaue Infos über Starttermin, Teilnehmende und Location müssen sich Fans noch ein paar Wochen gedulden. Trotzdem kursieren schon ein paar spannende Gerüchte.

Anzeige

Staffel 4: Das sind die möglichen Teilnehmer

Schon vor einer offiziellen Ankündigung brodelte die Gerüchteküche rund um die möglichen Teilnehmer – und jetzt brennt sie sogar. Auffällig war nämlich, dass sich einige Influencer zeitgleich für ungefähr drei Wochen aus unbekannten Gründen aus den sozialen Medien verabschiedeten. Folgende Influencer sollen angeblich dabei sein:

Selfiesandra

Julia Beautx



LetsHugo

Stefan Hinkelmann (Survival_Deutschland)

Flying Uwe

Fritz Meinecke

Wie immer wird es außerdem noch einen Wildcard-Teilnehmer der Zuschauer geben. Auch Fritz Meinecke selbst postete kryptische Instagram-Storys, aus denen nicht ganz hervorging, was der YouTuber mit einer solchen Geheimhaltung als nächstes plante. Eine offizielle Teilnehmerliste wurde noch nicht veröffentlicht, dabei ist es aber nicht von der Hand zu weisen, dass sich einige Influencer mit ihrer Abwesenheit stark verdächtigt gemacht haben.

Anzeige

„7 vs. Wild“: Wo findet die neue Staffel statt?

Es wurde auch lange über die Location der vierten Staffel spekuliert. Dass dabei die Fans ganz besondere Wunsch-Locations haben, ist klar. Zu dem Ort verlor bisher noch niemand ein Wort, doch das hält Spekulationen nicht zurück. So wird vermutet, dass es sich bei der Survival-Location um ein Gebiet in Neuseeland handeln könnte. Darauf kommt der findige YouTuber nykesname in seinem Video.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.