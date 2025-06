„Murderbot“: Wie lief der Start der Sci-Fi-Serie?

Kaum ein Serienstart hat für so viel Begeisterung gesorgt, wie die Adaption von „Murderbot“ durch Apple TV+. Wann wird das Staffelfinale ausgestrahlt?



Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Start und Finale von „Murderbot“: Dann könnt ihr das Ende sehen

Als echten Geheimtipp stufen Serienexperten die Sci-Fi-Serie „Murderbot“ ein, die bereits am 16. Mai 2025 auf dem Streamingdienst Apple TV+ Premiere feierte. Grundlage hierfür lieferte die Romanreihe „The Murderbot Diaries“ von Autorin Martha Wells (auf Amazon ansehen).

Anzeige

Die Brüder Chris und Paul Weitz, die vor mehr als 20 Jahren für ihren Film „About a Boy oder: Der Tag der toten Ente“ für einen Oscar nominiert waren, entwickelten nun die Serie daraus, wobei niemand anderes als Hauptdarsteller Alexander Skarsgård auch die Rolle des Produzenten übernahm.

Noch bis zum 11. Juli 2025 müssen Fans sich in Geduld üben. Denn erst dann läuft das Finale. Bis dahin erscheint jede Woche freitags eine neue Folge.

„Murderbot“ im Stream Streaming-Start: 16.05.2025

Genre: Drama, Fantasy, Komödie, Science Fiction

FSK: Ab 16 Jahren

1 Staffel

Anzeige

Das sagen die Fans der Romanvorlage

Das Echo zum Serienstart von „Murderbot“ war durchweg positiv. Fans zeigten sich begeistert, wie getreu sich die Serie an die Romanvorlage halte und wie gut die bedeutenden Charaktere wiederzuerkennen seien.

Stimmung und Humor der Vorlage kämen auch in der Serie so rüber, wie es viele erhofft hatten. Einige Fans äußern sich regelrecht euphorisch – beispielsweise unter dem Trailer auf YouTube. Ihr fragt euch, ob der futuristische Serienhit was für euch ist? Den Trailer könnt ihr auch direkt hier sehen:

Murderbot: Trailer (Englisch)

Anzeige

Dreharbeiten in Kanada: So entstand die erste Staffel

Insgesamt ist die erste Staffel aus zehn Folgen aufgebaut, die laut den enthusiastischen Fans länger sein könnten: Eine Episode dauert nur knapp 25 Minuten. Die erste Staffel hat das Team um Schauspieler wie Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu und Akshay Khanna in Toronto in Kanada gedreht. Die Dreharbeiten liefen im Frühjahr bis Sommer 2024.



Darum geht es in „Murderbot“

Wie die aktuell siebenbändige Romanvorlage ist auch die Serienadaption in der Zukunft angesiedelt. Darin entwickeln Menschen sogenannte SecUnits, menschenähnliche Sicherheitsroboter, die sie bei ihren Weltraum-Missionen unterstützen sollen.

Der Sicherheitsroboter, den Alexander Skarsgård verkörpert, schafft es, sich selbst zu hacken und dadurch seinen eigenen Willen zu entwickeln. Um zu verhindern, dass ihm die Menschen auf die Schliche kommen und ihn einstampfen, spielt er mit und begibt sich auf eine Mission, die ihm eigentlich zuwider ist.

Dabei stellt er nicht nur bissige und humorvolle Beobachtungen über die Menschen an, sondern ist auch einer recht menschlichen Sucht verfallen: Der Roboter streamt selbst gerne kitschige Serien mit dem Titel “Sanctuary Moon“. Natürlich fällt sein Versteckspiel irgendwann auf. Gleichzeitig befindet sich die menschliche Truppe, mit der er unterwegs ist, in Gefahr, denn ihre Mission wird sabotiert.

Anzeige

Wann kommt „Murderbot“ Teil zwei?

Bislang können Fans nicht einmal die gesamte erste Staffel streamen – von daher ist es noch etwas früh, um über eine zweite Staffel zu spekulieren. Informationen dazu von offizieller Seite gibt es bislang keine. Die Showrunner zeigen sich aber interessiert, noch mehr der Romane zu adaptieren. Schließlich befasst sich die erste Staffel nur mit einem von insgesamt sieben Büchern.

Tagebuch eines Killerbots | von Martha Wells Die Vorlage zum TV-Serienhit MURDERBOT auf Apple TV+ Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.06.2025 10:46 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.