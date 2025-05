„Murderbot“ Staffel 2: Wie geht es mit der Sci-Fi-Serie weiter?

Apple hat gezeigt, dass sie auch erfolgreiche Serien machen können. Doch kann „Murderbot“ überzeugen und wird Staffel 2 kommen?

Darum geht es in Apples „Murderbot“

Die auf den „The Murderbot Diaries“-Romanen von Martha Wells (auf Amazon ansehen) basierende Serie von Apple TV+ erzählt die Geschichte eines Sicherheitsroboters (Alexander Skarsgård), der sich selbst gehackt hat und theoretisch unabhängig ist. Allerdings verbringt der Android seine Zeit am liebsten damit, auf der Couch zu liegen und Serien zu schauen. Doch die neu gewonnene Freiheit und die Suche nach seiner eigenen Identität setzen ihm mehr zu, als er sich eingestehen möchte.

Seit dem 16. Mai 2025 ist die unterhaltsame Mischung aus Science-Fiction und Dramedy im Abonnement bei Apple TV+ verfügbar. Bleibt abzuwarten, ob die stoische Halbmaschine in der zweiten Staffel von „Murderbot“ weitere bedeutende Erkenntnisse über sich selbst erlangt.

Komm „Murderbot“ Staffel 2?

Bisher gibt es noch keine offizielle Bestätigung für eine zweite Staffel von „Murderbot“. Dennoch haben die Showrunner Chris und Paul Weitz bereits Interesse an einer Fortsetzung signalisiert, (via Gizmondo). Paul Weitz äußerte sich vor der Premiere der Serie in einem Gespräch und erklärte, dass sie mehr adaptieren wollen.

Die erste Staffel basiert auf dem ersten Buch „All Systems Red“ (auf Amazon ansehen), doch Autorin Martha Wells hat in insgesamt sieben Bänden noch weitaus mehr Geschichten über den innerlich zerrissenen Androiden zu erzählen. Das kreative Duo hätte also reichlich Material für weitere Episoden. Ob eine Fortsetzung tatsächlich realisiert wird, dürfte allerdings vom Erfolg der ersten Staffel abhängen.

Neugierig geworden? Dann werft einen Blick in das Video unserer kino.de-Kollegen, um einen ersten Eindruck der Sci-Fi-Serie zu bekommen:

Alternativen zu „Murderbot“

