„Criminal Minds“ Staffel 19: Wann kommen die neuen Folgen?

Fans von „Criminal Minds“ können beruhigt sein, was die Zukunft ihrer beliebten Serie betrifft. Doch wann kommt Staffel 19?

„Criminal Minds“ geht weiter

Die beliebte Kultserie „Criminal Minds“ erfährt unter dem neuen Namen „Criminal Minds: Evolution“ eine Fortsetzung mit Schwung. Ab der 16. Staffel wird die Serie unter diesem Namen geführt. In dieser neuen Version setzen sie die Geschichte des BAU-Teams fort, wobei zahlreiche Fan-Lieblinge wieder mit von der Partie sind.

Die 18. Staffel feierte in den USA am 8. Mai 2025 ihre Premiere auf Paramount+, und seither wird wöchentlich eine neue Folge veröffentlicht. Noch bevor diese Staffel komplett ausgestrahlt wurde, haben sie bereits offiziell eine 19. Staffel angekündigt (via Variety).

Wann ist mit Staffel 19 zu rechnen?

Ein konkreter US-Starttermin für die 19. Staffel von „Criminal Minds: Evolution“ wurde bisher nicht bekannt gegeben, allerdings wird die Veröffentlichung wohl frühestens im Frühjahr oder Sommer 2026 erfolgen. Die deutschen Fans müssen sich voraussichtlich noch etwas länger gedulden: Wie bereits bei Staffel 17 könnte Disney+ die neuen Episoden etwa fünf Monate nach dem US-Release ins Programm aufnehmen.

Die Ausstrahlung im deutschen Free-TV auf Sat.1 lag in der Vergangenheit bei einer Verzögerung von rund neun Monaten – ein ähnlicher Zeitrahmen dürfte auch für die Staffeln 18 und 19 gelten. Es wird also einiges an Geduld erforderlich sein.

Bei Paramount+ könnt ihr „Criminal Minds: Evolution“ streamen. Was euch bei dem Streamingdienst erwartet, zeigen euch unsere kino.de-Kollegen in ihrem Video:

Darum geht es in „Criminal Minds: Evolution“ Staffel 18

In der 18. Staffel steht ihr BAU-Team vor der Herausforderung, eine neuartige, länderübergreifende Gefahr zu bewältigen: Der Serienmörder Elias Voit (Zach Gilford) wird im Gefängnis angegriffen, während seine gefährliche Anhängerschaft über das Dark Web weitere brutale Verbrechen vorbereitet. Um diese Bedrohung einzudämmen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich auf eine Zusammenarbeit mit dem unberechenbaren Voit einzulassen. Dabei kehren Joe Mantegna, A.J. Cook und Kirsten Vangsness zurück.