„Drunter und Drüber – Chaos auf dem Friedhof“ Staffel 2: Kommt eine Fortsetzung?

Die erste Staffel „Drunter und Drüber – Chaos auf dem Friedhof“ ist vorbei, doch kommt Staffel 2? Alles, was ihr wissen müsst.

„Drunter und Drüber – Chaos auf dem Friedhof“ geht weiter

Seit dem 9. Mai 2025 sorgt die österreichische Serie „Drunter und Drüber – Chaos auf dem Friedhof“ bei Amazon Prime Video mit ihrem schwarzen Humor, schrägen Charakteren und einem originellen Schauplatz für Aufsehen beim Publikum.

Im Mittelpunkt der bissigen Satire stehen ein ehrgeiziger Friedhofsangestellter (Nicholas Ofczarek) und seine neue Vorgesetzte (Julia Jentsch), die fachlich branchenfremd ist. Gemeinsam geraten sie in einen Machtkampf um die Führung eines Wiener Friedhofs und werden dabei von den Toten beobachtet, die die Vorgänge wie eine Soap-Opera kommentieren. Die Regie übernahm Christopher Schier, der das Drehbuch zusammen mit Judith Westermann entwickelte.

Kommt „Drunter und Drüber – Chaos auf dem Friedhof“ Staffel 2?

Ob es eine Fortsetzung der Serie in Form einer zweiten Staffel geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Prime Video hat bisher keine Stellungnahme zu einer möglichen Fortsetzung abgegeben. Auch seitens der österreichischen Produktionsbranche oder der mitwirkenden Schauspieler sind bislang keinerlei Anzeichen für eine Fortsetzung erkennbar. Dabei gäbe es durchaus genügend Potenzial, um die Geschichte weiterzuerzählen.

Hoffnung für eine zweite Staffel

Die erste Staffel endete mit offenen Konflikten und frischen Entwicklungen, die ausreichend Potenzial für weitere Folgen bieten. Hinter der Kamera steht ein erfahrenes Produktionsteam, das bereits bei der erfolgreichen Thriller-Serie „Der Pass“ zusammengearbeitet hat.

Ein außergewöhnliches Setting, zu dem unter anderem der Hernalser Friedhof in Wien zählt, sorgt zudem für eine unverwechselbare Stimmung, die sich auch in kommenden Staffeln fortführen ließe. Bis eine endgültige Entscheidung getroffen wird, bleibt den Fans jedoch nur zu hoffen, dass „Drunter und Drüber“ nicht so bald endet.