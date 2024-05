„Dogs of Berlin“ Staffel 2: Wird die Serie fortgesetzt?

Fans von „Dogs of Berlin“ fragen sich seit einiger Zeit, ob es mit der Serie weitergehen wird. Die Antwort darauf geben wir euch hier.

„Dogs of Berlin“ ist eine deutsche Netflix-Serie, die in Berlin spielt und sich um zwei gegensätzliche Polizisten dreht, die einen Mord an einem prominenten deutschen Fußballspieler aufklären müssen. Die Serie erforscht komplexe Themen wie Rassismus, Korruption und organisierte Kriminalität, während sie die Spannungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen in der Stadt beleuchtet. Mit einer Mischung aus Action, Drama und Thriller-Elementen bietet „Dogs of Berlin“ eine fesselnde Handlung. Bisher gibt es eine Staffel der Serie die ihr auf Netflix streamen könnt. Ob es eine weitere geben wird, erfahrt ihr hier.

Wird es „Dogs of Berlin“ Staffel 2 geben?

Die Serie „Dogs of Berlin“ debütierte im Jahr 2018 mit zehn Episoden. Seitdem spekulieren Fans über eine mögliche zweite Staffel, jedoch hat Netflix seit dem Start der Serie keine offiziellen Informationen über eine Fortsetzung veröffentlicht. Selbst Hauptdarsteller Fahri Yardim verriet in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post, dass auch er keine Kenntnis darüber habe, ob und wann die Serie fortgesetzt wird. Seitdem gab es keine neuen Informationen mehr und somit ist eine zeitnahe Veröffentlichung eher unwahrscheinlich.

Alternativen zu „Dogs of Berlin“

Wenn ihr Alternativen zu „Dogs of Berlin“ sucht, haben wir hier ein paar Empfehlungen für euch:

„Babylon Berlin“: Eine deutsche Serie, die in den 1920er Jahren in Berlin spielt und eine Mischung aus Krimi, Drama und historischem Setting bietet. Verfügbar zum Streamen in der ARD Mediathek und auf WOWTV.

„Dark“: Diese deutsche Netflix-Serie verwebt Mystery, Zeitreisen und komplexe Handlungsstränge in einer Kleinstadt miteinander. Verfügbar zum Streamen auf Netflix.



„4 Blocks“: Diese deutsche Serie erzählt die Geschichte eines Clan-Chefs in Berlin, der verzweifelt versucht, sein kriminelles Imperium zu führen, während er mit Rivalitäten, Verrat und persönlichen Konflikten konfrontiert wird. Verfügbar zum Streamen auf WOWTV und Prime Video.

