Anime-Sommer 2025: Liste der neuen & besten Serien

Der Anime-Sommer 2025 hat es wirklich in sich. Heiß erwartete Fortsetzungen und neue Serien, die das Herz vieler Zuschauer höherschlagen lassen. In unserem Überblick zeigen wir euch die wichtigsten Releases der Summer-Season 2025. Zudem geben wir euch noch persönliche Empfehlungen und Highlights.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Darauf freuen wir uns im Anime-Sommer 2025 am meisten

Unser News-Redakteur Daniel Boldt freut sich am meisten auf "Der Sommer, in dem Hikaru starb":

"In diesem Sommer erscheinen einige gute Anime, am meisten bin ich aber auf 'The Summer Hikaru Died' gespannt. Der Manga ist ziemlich beliebt und die Mischung aus Horror und Mystery macht mich direkt neugierig. Das könnte also ein echter Geheimtipp auf Netflix werden!" Daniel Boldt

Anzeige

Unser Guide-Redakteur Olaf Fries freut sich im Anime-Sommer 2025 am meisten auf "Kaoru und Rin - So nah und doch so fern":

"'Kaoru und Rin - So nah und doch so fern' könnte ein Highlight für alle Romance-Fans werden. Eine romantische Geschichte, die eine tiefgehende und vor allem glaubwürdige Liebe ohne großes Tamtam zeigt." Olaf Fries

Anzeige

Video-Redakteur Josua Schneider freut sich wie so viele Fans auf "DanDaDan Staffel 2":

"Ich habe 'Dandadan Staffel 1' geliebt und direkt den Manga nachgeholt. Jetzt den neuen Evil-Eye-Arc animiert und mit dem wirklich genialen Voice-Acting zu erleben, kann ich kaum erwarten. Ich bin gespannt, wie sie die Vorlage dieses Mal erweitern. (Sorry, Fabian. Musste dir das klauen!)" Josua Schneider

Unser Social-Media-Manager Fabian Strackerjan freut sich auf "Gachiakuta" und "My Dress Up Darling Staffel 2":

"JOOOSSSUUUAA!!! Naja, muss ich eben was anderes empfehlen, aber das ist bei dieser Season echt nicht schwer! Das dystopische 'Gachiakuta' sieht nach richtig vielversprechender Dark-Fantasy aus und nach 3 Jahren Wartezeit freue ich mich auch auf mehr romantische Cosplay-Action in der 2. Staffel von 'My Dress-Up Darling'." Fabian Strackerjan

Unsere Werkstudentin Sofia Vvedenskaya freut sich mit "Nyaight of the Living Cat" auf einen Geheimtipp für alle Katzenliebhaber:

"'Nyaight of the Living Cat' klingt wie ein Fiebertraum. Der Anime wird hoffentlich die uralte Frage beantworten – kann es zu viele Katzen geben? Nicht für mich, natürlich. Ich kann es kaum abwarten, die Eskapaden der flauschigen Zombies zu sehen und wie sich die Menschheit gegen den felinen Virus wehren will. I, for one, welcome our furry overlords." Sofia Vvedenskaya

Unser Redakteur Thomas Kolkmann freut sich am meisten auf "New Panty & Stocking with Garterbelt":

"Wer das 2010er Original kennt, weiß, was ihn zu erwarten hat. Für alle anderen: Stellt euch einen Blick in ein paralleles Universum vor, bei dem Anime-Künstler den Stil der US-Cartoon-Szene der späten 90er/frühen 00er genommen haben und daraus einen völlig überstilisierten, unnötig obszönen und übertrieben coolen Comedy-Anime erschaffen haben. Ich hab Bock und hoffe auf eine Fortsetzung, die ebenso unhinged ist." Thomas Kolkmann

Die wichtigsten Releases der Summer-Season

Nachfolgend findet ihr eine Tabelle, die euch einen Überblick über die wichtigsten Anime-Releases der Sommer-Saison 2025 verschafft. Sobald die konkreten Starttermine feststehen, aktualisieren wir den Artikel: