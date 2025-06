Für diesen Klassiker lohnt sich ab Mittwoch euer Amazon-Prime-Abo

Ihr steht auf Klassiker? Einen der kultigsten Hollywoodfilme aller Zeiten findet ihr schon bald im Amazon-Prime-Abo.

Ein kultiger Hollywoodfilm

Hollywood hat im Laufe der Jahre zahlreiche Meisterwerke hervorgebracht, die weltweit große Erfolge gefeiert haben. Im besten Fall werden diese herausragenden Produktionen sogar mit mehreren Oscars ausgezeichnet, was ihre Qualität zusätzlich unterstreicht.

Ein solches Werk aus der berühmten Filmmetropole steht euch jetzt im Amazon-Prime-Abo zur Verfügung (bei Amazon ansehen). Tom Hanks liefert darin eine seiner beeindruckendsten und unvergesslichsten Darstellungen ab.

Darum geht es in „Forrest Gump“

Forrest Gump (Tom Hanks) ist mit einer Gehbehinderung und einem IQ von lediglich 75 weder ein Vorbild noch ein brillantes Genie. Dennoch gelingt es ihm, sich seine Wünsche mit Hingabe, Ausdauer und Herz zu verwirklichen.

Mit beeindruckendem Ehrgeiz meistert er ein bewegtes Leben als Sportler, Kriegsheld und Selfmade-Millionär. Doch über mehr als vier Jahrzehnte hinweg erlebt er nicht nur Erfolge, sondern auch zahlreiche emotionale Höhen und Tiefen, die sein Dasein prägen.

Mit dem Video unserer kino.de-Kollegen könnt ihr euch einen ersten Eindruck von Tom Hanks’ schauspielerischen Leistung machen:

Deshalb ist „Forrest Gump“ sehenswert

Der Erfolg von „Forrest Gump“ ist vor allem auf die herausragende schauspielerische Leistung von Tom Hanks zurückzuführen. Mit beeindruckender Leichtigkeit verkörpert der Hollywoodstar den warmherzigen und naiven Charakter, der sich voller Unbekümmertheit und Hingabe in jedes Abenteuer stürzt.

Dank seiner meisterhaften Darstellung und einiger unvergesslicher Zitate gelingt es dem gebürtigen Kalifornier, einen außergewöhnlichen Einzelgänger darzustellen, der die gesamte Bandbreite menschlicher Gefühle durchlebt und diese ebenso stark bei den Zuschauern hervorruft. Zu Recht wurde er dafür 1995 bei den Oscars mit dem Preis als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

Robert Zemeckis’ („Zurück in die Zukunft“) Tragikomödie konnte fünf weitere Oscars abräumen, darunter Auszeichnungen für die beste Regie, das beste adaptierte Drehbuch und den besten Film. Der Erfolg in dieser Form ist vor allem Zemeckis’ beeindruckendem Können als Regisseur zu verdanken.

Mit großem Stilgefühl führt er die Hauptfigur durch vier Jahrzehnte der amerikanischen Geschichte und schafft es, eine unterhaltsame Lektion in Zeitgeschichte zu präsentieren. Forrest Gump hinterlässt dabei auf humorvolle Weise seine Spuren in historischen Ereignissen, was immer wieder für kräftiges Schmunzeln sorgt. Wie viel Wahrheit hinter dem Film steckt, verraten wir euch hier.