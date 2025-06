„The Sandman“ Staffel 2: Wann geht es mit der Serie weiter?

Nicht mehr lange, dann beginnt endlich Staffel 2 der Fantasy-Serie „The Sandman“. Wann genau erscheinen die neuen Folgen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit „The Sandman“ hat Netflix 2022 eine der visuell wie erzählerisch eindrucksvollsten Fantasy-Serien der letzten Jahre an den Start gebracht. Basierend auf den gefeierten Graphic Novels von Neil Gaiman entführt die düstere Geschichte in das Reich der Träume, wo der mysteriöse Dream als einer der Endless über das Schicksal der Menschen wacht.

Anzeige

Die aufwendig produzierte Serie begeisterte Fans und Kritiker gleichermaßen und ließ die Nachfrage nach einer Fortsetzung schnell laut werden.

„The Sandman“ im Stream Streaming-Start: 05.08.2022

Genre: Drama, Fantasy, Science Fiction

1 Staffel

Anzeige

Wann erscheint die zweite Staffel von „The Sandman“?

Die zweite Staffel von „The Sandman“ startet im Juli 2025 und wird in zwei Teilen veröffentlicht. Teil 1 erscheint am 3. Juli mit sechs Episoden, Teil 2 folgt bereits am 24. Juli mit fünf weiteren Folgen.

Trotz der Vorfreude auf die neuen Kapitel rund um Dream, Death, Desire und Co. gibt es auch einen Wermutstropfen: Netflix hat angekündigt, dass es bei dieser zweiten Staffel bleiben wird. Die Begründung lautet, die Geschichte um Dream sei damit inhaltlich auserzählt – eine Entscheidung, die unter Fans durchaus kritisch diskutiert wird.

Neben „The Sandman“ erscheinen dieses Jahr noch weitere sehenswerte Serien auf Netflix. Worauf genau ihr euch freuen könnt, erfahrt ihr im Video von kino.de:

Neue Netflix-Serien in 2025

Anzeige

Was erwartet die Fans in der zweiten Staffel von „The Sandman“?

Dabei war der Hype keineswegs abgeflacht. Neben den bekannten Figuren kehren auch viele Darsteller zurück, darunter Tom Sturridge (Dream), Kirby Howell-Baptiste (Death) und Mason Alexander Park (Desire). Zudem wächst die Familie der Endless um neue Gesichter: Adrian Lester als Destiny, Esmé Creed-Miles als Delirium und Barry Sloane als The Prodigal verstärken den Cast.

Überschattet wird die Fortsetzung allerdings von Kontroversen rund um Autor Neil Gaiman, zu denen sich Netflix nur ausweichend äußerte – was zusätzlich Kritik auf sich zieht.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.