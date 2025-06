Für alle Reality-TV-Fans: Spanische Version von „Too Hot to Handle“ auf Netflix streamen

Der Netflix-Hit „Too Hot to Handle“ wurde um eine spanische Version erweitert. Hier erfahrt ihr alles, was ihr dazu wissen müsst.

Das spanische „Too Hot to Handle“

Für alle, die auf Drama, Flirts und heiße Sommer-Vibes stehen, gibt es bei Netflix Nachschub: „Too Hot to Handle: Spain“ feierte am 13. Juni 2025 Premiere und verspricht jede Menge Spannung im bekannten Erfolgsformat.

Nachdem bereits die US-, UK- und deutsche Variante das Publikum begeistert haben, folgt nun die spanische Version der beliebten Dating-Show. Neue Singles, neue Regeln, aber das gleiche hitzige Konzept: Wer sich körperlich zurückhalten kann, hat die Chance auf eine große Geldsumme.

Reality-TV hat für einige besondere Fernsehmomente gesorgt. Die drei krassesten, die es in Deutschland gab, zeigen wir euch in diesem Video:

Worum geht es in „Too Hot to Handle: Spain“?

Auch in der spanischen Ausgabe werden wieder attraktive Teilnehmer und Teilnehmerinnen in eine luxuriöse Villa eingeladen, ohne zu wissen, dass sie bei „Too Hot to Handle: Spain“ gelandet sind. Statt freier Liebe heißt es: Kein Küssen, kein Sex, kein Körperkontakt – jeder Regelverstoß kostet Geld aus dem gemeinsamen Preisgeldtopf.

Unter der Sonne Spaniens treffen starke Persönlichkeiten auf leidenschaftliche Emotionen, während Lana, die digitale Aufpasserin, für Disziplin sorgt. Zwischen heißen Blicken, überraschenden Wendungen und echten Gefühlen wird schnell klar: Sich zu beherrschen ist schwerer, als viele glauben.

Für wen ist die Serie geeignet?

„Too Hot to Handle: Spain“ ist genau das Richtige für Fans von Reality-TV, die neben romantischem Chaos auch emotionale Entwicklungen und Gruppendynamik erleben wollen. Die Show verbindet sommerliches Urlaubsflair mit echten Herausforderungen für Herz und Verstand, und sorgt für Gesprächsstoff weit über das Finale hinaus.

„Too Hot to Handle: Spain“: Wer hat Staffel 1 gewonnen?

+++Achtung! Es folgen Spoiler zu „Too Hot to Handle: Spain“!+++

Gleich von Anfang an war klar, dass es zwischen Jose Buogo und Nerea Villanueva funkt. Im Laufe der Show konnten sie kaum die Finger voneinander lassen und brachen viele Regeln. Trotzdem wurden sie am Ende zum beliebtesten Paar gewählt und gewannen ein Preisgeld von 64.000 Euro.

Was geschah in „Too Hot to Handle: Spain“?

Viele Teilnehmer fanden im Laufe der Staffel ihr Gegenstück und kamen sich körperlich wie emotional näher. Zu den Paaren gehören:

Jose und Nerea

Coco und Melania

Andrea und Cris

Saray und Enri

Luis und Maria

Aber nicht alle Teilnehmenden fühlten sich in der Show allzu verführt. Zwar fand Noelia anfangs Luis interessant, entschied sich jedoch, in der Show nicht weiter nach eine Beziehung zu suchen, als dieser eine Verbindung mit Maria einging. Auch Cristhian fand kein Match in der Sendung, nachdem sich seine Angebetete Saray doch für Enri entschied.