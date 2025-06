Kein Ton bei Waipu TV? So löst ihr Soundprobleme

Ihr wollt entspannt über Waipu TV fernsehen, aber plötzlich ist der Ton weg? Keine Sorge – die häufigsten Ursachen und schnelle Lösungen findet ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mögliche Ursachen für Tonprobleme bei Waipu TV

Wenn bei Waipu TV kein Ton zu hören ist, kann das verschiedene Gründe haben. Oft ist die Lautstärke am Gerät oder in der App versehentlich stummgeschaltet. Auch eine fehlerhafte Verbindung zum Fernseher oder zu externen Lautsprechern über HDMI oder Bluetooth kann den Ton blockieren.

Anzeige

Manchmal liegt das Problem direkt in der App oder im Stream. Auch die Audioeinstellungen am Fernseher oder mobilen Gerät können den Ton beeinflussen. Außerdem können Softwarefehler nach Updates dazu führen, dass der Ton plötzlich ausfällt.

Schnelle Lösungen: Das könnt ihr ausprobieren, wenn bei Waipu TV der Ton nicht geht

Damit ihr nicht lange ohne Ton bleibt, helfen euch diese Schritte zur Problemlösung:

Lautstärke prüfen: Stellt sicher, dass die Lautstärke am Fernseher, Smartphone, Tablet und in der Waipu TV-App nicht stummgeschaltet ist.

Stellt sicher, dass die Lautstärke am Fernseher, Smartphone, Tablet und in der Waipu TV-App nicht stummgeschaltet ist. App oder Gerät neu starten: Schließt die Waipu TV-App vollständig und öffnet sie erneut. Auch ein Neustart des Geräts kann helfen.

Schließt die Waipu TV-App vollständig und öffnet sie erneut. Auch ein Neustart des Geräts kann helfen. App- und System-Updates installieren: Prüft, ob die neueste Version der Waipu TV-App installiert ist und ob euer Betriebssystem aktuell ist.

Prüft, ob die neueste Version der Waipu TV-App installiert ist und ob euer Betriebssystem aktuell ist. Audioausgabe prüfen: Bei externen Lautsprechern, Soundbars oder Bluetooth-Verbindungen lohnt es sich, die Audioverbindung zu prüfen. Ein kurzes Trennen und erneutes Verbinden kann helfen.

Bei externen Lautsprechern, Soundbars oder Bluetooth-Verbindungen lohnt es sich, die Audioverbindung zu prüfen. Ein kurzes Trennen und erneutes Verbinden kann helfen. Energiespar- oder Stummmodus deaktivieren: Manche Geräte schalten Tonfunktionen ab, wenn ein Energiesparmodus aktiv ist. Stellt sicher, dass keine Einschränkungen aktiv sind.

Manche Geräte schalten Tonfunktionen ab, wenn ein Energiesparmodus aktiv ist. Stellt sicher, dass keine Einschränkungen aktiv sind. Tonprobleme bei bestimmten Sendern? Tritt das Problem nur bei einem bestimmten Sender auf, kann es sich um eine temporäre Störung handeln. Wechselt den Kanal oder versucht es später noch einmal.

Anzeige

In unserem Video erfahrt ihr, wie ihr beim Streaming Geld sparen könnt.

Geld sparen beim Streaming Abonniere uns

auf YouTube

Der Ton bei Waipu TV funktioniert, klingt aber komisch?

Manchmal ist der Ton nicht komplett weg, sondern einfach nur leise, verzerrt oder irgendwie „dumpf“. Das kann an den Einstellungen am Fernseher oder in der App liegen. Viele Smart-TVs haben sogenannte Tonmodi wie „Nachtmodus“ oder „Sprachverstärkung“, die den Klang verändern. Schaut im Tonmenü nach und stellt den Modus auf „Standard“ oder „Stereo“.

Anzeige

Ob auf dem Sofa oder unterwegs, Tonprobleme bei Waipu TV sind zwar nervig, aber meist schnell gelöst. Falls euer Gerät schon in die Jahre gekommen ist, könnte die neue Waipu TV-Box mit mehr Leistung und besserer Ausstattung eine gute Alternative sein.