Ist Eventbrite seriös? Sollte man hier Tickets kaufen?

Im Netz stößt man auf verschiedene Anbieter, bei denen man Tickets kaufen kann. Vor allem auf Facebook-Seiten wird man auf „Eventbrite“ verwiesen. Ist Eventbrite seriös und kann man hier bedenkenlos Tickets kaufen?

Eventbrite ist kein klassischer Online-Shop für Tickets wie Ticketmaster oder Eventim. Stattdessen handelt es sich um eine Partnerlösung, um einen Online-Ticketverkauf technisch abzuwickeln. Vor allem kleinere Unternehmen können hierüber also ihre Eintrittskarten verkaufen, ohne einen eigenen Ticket-Shop auf die Beine stellen zu müssen.

Tickets bei Eventbrite kaufen: Was sollte man beachten?

Alles in allem handelt es sich bei Eventbrite um einen seriösen Anbieter. Ihr bekommt ihr normalerweise Tickets aus erster Hand und zum Originalpreis. Anders als zum Beispiel bei Viagogo oder Ticketbande werden hier also keine Karten weiterverkauft, stattdessen wird direkt auf die Ticket-Kontingente der Veranstalter zurückgegriffen.

Schaut man sich die Bewertungen bei Trustpilot an, wird Eventbrite mit einer desolaten Wertung von nur 1,1 Sternen geführt. Hierbei sollte man beachten, dass Eventbrite lediglich die Plattform für den Ticketverkauf darstellt und die Events nicht selbst durchführt. Die schlechten 1-Sterne-Bewertungen beziehen sich nahezu alle auf abgesagte Events oder Veranstaltungen, die nicht wie geplant oder erwünscht durchgeführt wurden. Die Schuld dafür liegt aber an den Veranstaltern und nicht bei Eventbrite. Bevor ihr bei Eventbrite also Tickets bestellt, solltet ihr euch vorab darüber informieren, wer die entsprechende Veranstaltung überhaupt durchführt und ob der Organisator seriös ist.

Eventbrite: Kontakt bei Problemen & Rückerstattungen

Fragen zu einem Event sollten direkt an den Veranstalter und nicht an Eventbrite gestellt werden. Wollt ihr zum Beispiel ein Wrestling-Event der deutschen Liga „GWF“ besuchen, bucht ihr zwar die Tickets über das Online-System von Eventbrite (GWF-Tickets bei Eventbrite ansehen), alle Informationen zum Event, etwa zu Einlasszeiten, Teilnehmern und Bedingungen für den Besuch werden aber von der „German Wrestling Federation“ festgelegt.

Habt ihr bereits Tickets gekauft, könnt ihr Veranstalter so kontaktieren:

Loggt euch in euren Eventbrite-Account ein (zum Login). Wählt den Bereich „Tickets“ aus. Sucht hier die Veranstaltung heraus, für die ihr ein Anliegen habt. Wählt die Option „Veranstalter kontaktieren“. Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm, um euer Anliegen abzuschicken.

Habt ihr Fragen direkt an Eventbrite, findet ihr viele Lösungen im FAQ-Bereich. Dort gibt es auch das Formular, falls ihr eine Rückerstattung für gekaufte Tickets beantragen wollt (zum Formular). Wird eure Frage nicht beantwortet, könnt ihr den Eventbrite-Support per E-Mail kontaktieren. Beachtet aber, dass Anfragen nur auf Englisch möglich sind.

