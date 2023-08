Ist Dodotickets seriös? Sollte man hier Tickets kaufen?

Bei der Suche nach Konzert-Tickets im Netz stößt man möglicherweise früher oder später auf den Anbieter „Dodotickets“. Ist der Anbieter seriös und kann man dort Karten kaufen, ohne eine böse Überraschung zu erleben?

Bei Ticket-Anbietern im Netz gibt es einige Portale, die keinen guten Ruf haben. Vor Anbietern wie Viagogo oder Ticketbande warnen etwa große Bands wie Rammstein und „Die Ärzte“, da hier oft überteuerte und manchmal auch ungültige Eintrittskarten verkauft werden. Wie sieht es mit Dodotickets aus?

Konzert-Tickets bei Dodotickets: Das sollte man beachten

Dodotickets ist ein seriöser Anbieter von Eintrittskarten. Es handelt sich um ein Portal, das offizielle Ticket-Kontingente zur Verfügung gestellt bekommt und keine bereits gekauften Karten weitergibt. Ihr bekommt hier also echte Tickets zum Originalpreis. Der Anbieter arbeitet mit dem Veranstalter „Trinity Music“ zusammen. Trinity stellt zahlreiche Events auf die Beine und sorgt für die Durchführung (aktuelle Veranstaltungen ansehen). Dodotickets bietet hauptsächlich Karten für Events in Berlin und das Umland an. Man veranstaltet selbst keine Events.

Dodotickets: Seriöser Ticket-Händler aus & für Berlin

Bei den Ticketpreisen solltet ihr beachten, dass neben dem eigentlichen Eintrittspreis noch eine „Servicegebühr“ in Höhe von 1,50 Euro sowie Versandgebühren anfallen. Die Kosten beginnen ab 5 Euro für ein Einschreiben mit Sendungsverfolgung. Alternativ kann man Geld sparen und die Tickets bei vielen Events direkt vor Ort am Veranstaltungsabend (2 Euro Gebühr) oder in der Dodotickets-Filiale abholen (1 Euro Gebühr). Die Filiale findet ihr in der Vorbergstraße 8 in 10823 Berlin (bei Google Maps ansehen).

Bei Dodotickets könnt ihr also bedenkenlos Eintrittskarten kaufen, wenn ihr eine Veranstaltung in der Hauptstadt besuchen wollt. Es handelt sich um einen kleinen Anbieter, der im Schatten der großen Portale Ticketmaster und Eventim steht. Oft findet man hier aber Tickets, die bei den anderen Anbietern bereits ausverkauft sind.

Bei uns erfahrt ihr auch, wie seriös andere Ticketanbieter wie Stubhub, Gigsberg und Adtickets sind.

