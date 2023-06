In Final Fantasy 16 könnt ihr euch den fantastischen Soundtrack in Form von Notenrollen auf dem Orchestrion im Versteck immer wieder anhören und als Hintergrundmusik laufen lassen. An dieser Stelle listen wir euch die Fundorte aller Notenrollen auf, damit ihr keine verpasst.

Final Fantasy 16 Facts

Alle Songs für das Orchestrion finden

Das Orchestrion wird euch im Versteck mit einem Harfensymbol auf der Karte markiert. Ihr könnt euch hier die Lieder des Soundtracks anhören oder sogar als Hintergrundmusik einstellen. Solange ihr euch im Versteck aufhaltet, läuft der eingestellte Song dann im Hintergrund.

Neue Notenrollen für das Orchestrion erhaltet ihr auf folgende Arten:

Automatisch in der Hauptgeschichte.

In versteckten Truhen in der Spielwelt.

Manche Händler haben Notenrollen zum Kauf im Angebot.

Beim stillen Stifter erhaltet ihr immer mal wieder Notenrollen, sobald ihr einen bestimmten Ruhm-Wert erreicht habt.

Insgesamt könnt ihr 24 Notenrollen in Final Fantasy XVI finden. In der folgenden Liste seht ihr alle Fundorte der Songs. Wir halten uns dabei an die Reihenfolge des Orchestrions. So könnt ihr genau sehen, in welchem Slot euch der entsprechende Track fehlt.

Fundorte aller Notenrollen

Hide, Hideaway: Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest. Our Terms: Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest. Twilight: Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest. Where the Heart Is: Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest. Sorrow's Faded Form: Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest. Good Bones: Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest. Forevermore: In einer Truhe in der Sackgasse im Osten von Marthas Rast.

The Founder’s Footsteps: Könnt ihr beim Händler in Marthas Rast für 20.000 Gil kaufen.

Histoire: Lauft rechts vom Händler in Kielbrügg die Treppen nach oben. Hier könnt ihr zwei weitere Leitern nach oben klettern, bis ihr zu einer Truhe mit diesem Song kommt.

Idylls of the Empire: Könnt ihr beim Händler in Kielbrügg für 40.000 Gil kaufen. Ab der 47. Hauptquest “Brüder“ bekommt ihr den Song bei Charon im Versteck.

Sand and Stone: In einer Truhe im westlichen Teil von Boklad in Dhalmekia.

The Thousand Tables: Könnt ihr bei der Händlerin bei der Dalimil-Schänke in Dhalmekia für 40.000 Gil kaufen.

Indomitable: In einer Truhe auf der westlichen Seite von Eistla in Waluth.

The Lion and the Hare: Könnt ihr bei der Händlerin in Dravozd (Dhalmekia) für 40.000 Gil kaufen. Die Tore zum Ort öffnet ihr im Rahmen der Nebenquest Seines Glückes Schmied III.

Könnt ihr bei der Händlerin in Dravozd (Dhalmekia) für 40.000 Gil kaufen. Die Tore zum Ort öffnet ihr im Rahmen der Nebenquest Seines Glückes Schmied III. Lovely, Dark, and Deep: Könnt ihr beim Händler in Eastpool für 40.000 Gil kaufen. Ab der 24. Hauptquest “Eine neue Heimat“ bekommt ihr den Song bei Charon im Versteck.

Before the Storm: Könnt ihr bei der Händlerin in Nordstedt für 50.000 Gil kaufen.

A Rose Is a Rose: Erhaltet ihr beim stillen Stifter als Belohnung, sobald ihr 135 Ruhm erreicht habt.

Erhaltet ihr beim stillen Stifter als Belohnung, sobald ihr 135 Ruhm erreicht habt. Into the Mire: Könnt ihr beim Händler in Mours für 40.000 Gil kaufen. Ab der 24. Hauptquest “Eine neue Heimat“ bekommt ihr den Song bei Charon im Versteck.

Betrayal: Könnt ihr beim Händler in Boklad (Dhalmekia) für 20.000 Gil kaufen.

Night Terrors: Könnt ihr beim Händler in Amber für 20.000 Gil kaufen. Ab der 38. Hauptquest “Aus den Fugen“ bekommt ihr den Song bei Charon im Versteck.

On the Shoulders of Giants: Könnt ihr beim Händler in Tabor (Dhalmekia) für 20.000 Gil kaufen.

To Sail Forbidden Seas: Erhaltet ihr beim stillen Stifter als Belohnung, sobald ihr 2850 Ruhm erreicht habt.

No Risk, No Reward: Erhaltet ihr beim stillen Stifter als Belohnung, sobald ihr 1120 Ruhm erreicht habt.

The Sound of Silence: Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest.

Wie gut kennst du Final Fantasy? (Quiz)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.