Abseits der Hauptgeschichte könnt ihr in Final Fantasy 16 immer wieder verschiedene Nebenquests absolvieren, die euch teilweise nützliche Belohnungen bescheren. An dieser Stelle zeigen wir euch die Lösungen aller 76 Nebenaufträge in Final Fantasy XVI und welche ihr auf jeden Fall erledigen solltet.

Alle 76 Nebenaufträge in Final Fantasy XVI

Nebenmissionen werden euch in Final Fantasy 16 mit einem grünen Ausrufezeichen-Symbol auf der Karte markiert. Wenn es neue Quests gibt, bekommt ihr auch immer eine entsprechende Meldung dafür. Weitere Nebenquests werden euch mit Fortschritt in der Hauptgeschichte freigeschaltet.

Wenn ihr nicht so sehr an den Aufträgen interessiert seid, solltet ihr aber zumindest die Quests erledigen, die zusätzlich mit einem Plus-Zeichen markiert sind. Diese schalten euch nämlich besondere Belohnungen wie z.B. ein Chocobo als Reittier, mächtige Waffen oder mehr Kapazität für Tränke frei. In unserer Liste haben wir solche Aufträge auch immer mit einem Plus-Zeichen markiert.

Besonders anspruchsvoll werden die Aufträge übrigens nie, weil euch zu jeder Zeit das nächste Missionsziel auf der Karte markiert wird.

Achtung! Es gibt verpassbare Nebenquests!

Beachtet, dass die ersten 18 Nebenquests im Spiel verpassbar sind! Am Ende der 21. Hauptquest „Verbrechen und Strafe“ gibt es einen „Point of no Return“, nachdem ihr nicht mehr zurückkehren könnt. Eine entsprechende Hinweismeldung warnt euch hier auch noch einmal. Sofern ihr nichts verpassen wollt, solltet ihr dann erst alle verbleibenden Nebenaufträge erledigen. Besondere Belohnungen verpasst ihr allerdings auch nicht, wenn ihr es nicht tut.

Im Folgenden listen wir euch alle 76 Nebenquests mit ihren Freischaltbedingungen, Lösungen und Belohnungen auf.

Warm ums Herz

Freischaltung: Während der 8. Hauptquest “Ein neuer Eckstein“ im Versteck.

Aufgabe: Bringt den drei markierten Gästen im Restaurant ihr Essen.

Belohnung: 5 EP, 500 Gil, 10 Wyrrit, Abzeichen des Schutzes (Accessoire)

Hammer, Nägel, Holz

Freischaltung: Während der 8. Hauptquest “Ein neuer Eckstein“ im Versteck.

Aufgabe: Holt das Holz für den Zimmermann bei dem markierten NPC im Versteck ab und bringt es ihm.

Belohnung: 5 EP, Meteorstein, Gilkäfer (Kann für 200 Gil verkauft werden)

Grund und Boden

Freischaltung: Während der 16. Hauptquest “Jäger und Gejagte“ im Versteck.

Aufgabe: Reist für Bohumil zum Orabelle-Hügeltal, besiegt die Spinnen im markierten Bereich, um Martelle zu verteidigen und sammelt daraufhin die vier markierten Erdproben auf dem Feld ein. Kehrt dann zu Bohumil zurück.

Belohnung: 18 EP, 10 Mutterkrapp, 20 Reißzahn, 30 Blutige Haut

Ein Platz für jeden

Freischaltung: Während der 16. Hauptquest “Jäger und Gejagte“ im Versteck.

Aufgabe: Bringt den drei markierten Bewohnern im Versteck ihr Essen.

Belohnung: 20 EP, 100 Fertigkeitspunkte, Gilkäfer (Kann für 200 Gil verkauft werden).

Vogelfutter

Freischaltung: Während der 17. Hauptquest “Die Rückkehr“ wenn ihr den Drillingsschilf durchquert. Nach der ersten Brücke steht ein NPC am Wegesrand.

Aufgabe: Bringt für Rowan ein Päckchen nach Marthas Rast. Der Zielort wird euch auf der Bereichskarte markiert.

Belohnung: 18 EP, 10 Reißzahn, 5 Blutige Haut

Falsche Freunde

Freischaltung: Während der 18. Hauptquest “Heim und Weh“ nachdem die Brücke nach Eastpool repariert wurde. Sprecht mit Brennan am Ortseingang von Marthas Rast.

Aufgabe: Sprecht mit dem Wachposten im markierten Bereich auf der Brücke, der euch auf die Spur des gesuchten Norreis bringt. Hebt die Lampe im nächsten markierten Bereich auf und lauft dann weiter Richtung Osten in die Sackgasse, wo ihr Norreis findet. Bringt seine Lampe zurück zu Brennan, um die Quest abzuschließen.

Belohnung: 20 EP, 100 Fertigkeitspunkte, 10 Ätherhaltige Asche, 1 Meteorstein

Kristalle vor die Krabben

Freischaltung: Während der 18. Hauptquest “Heim und Weh“ nachdem die Brücke nach Eastpool repariert wurde. Sprecht mit Clarke neben der Brücke, die zu Marthas Rast führt.

Aufgabe: Erledigt die Feinde im markierten Bereich unten im Sumpf und bringt Clarke dann den Kristall zurück, den ihr als Beute erhaltet.

Belohnung: 18 EP, 1.000 Gil, 10 Wyrrit, 10 Ätherhaltige Asche

Hungrig wie die Wölfe

Freischaltung: Während der 18. Hauptquest “Heim und Weh“ nachdem die Brücke nach Eastpool repariert wurde. Sprecht nach Marthas Rast mit dem NPC am Wegesrand zwischen Grünbünden und Rhiannons Ritt.

Aufgabe: Erledigt das Wolfsrudel im markierten Bereich und sprecht dann mit Brice, der weiter östlich am Wegesrand steht.

Belohnung: 20 EP, 1.000 Gil, 10 Wyrrit, 1 Meteorstein

Brief gesucht

Freischaltung: Während der 21. Hauptquest “Verbrechen und Strafe“ im Versteck bei NPC Glenn.

Aufgabe: Begebt euch zum Orabelle-Hügeltal und hebt an den drei markierten Stellen die Gegenstände vom Boden auf. Sprecht danach mit der Frau beim Feld, die euch nach Kielbrügg schickt. Hebt hier den Brief im markierten Bereich nahe dem Hund auf und kehrt dann zu Glenn im Versteck zurück, um die Quest abzuschließen.

Belohnung: 20 EP, 20 Wyrrit, 10 Reißzahn

Für eine Handvoll Gil

Freischaltung: Während der 21. Hauptquest “Verbrechen und Strafe“ im Versteck bei NPC Alban.

Aufgabe: Sprecht zunächst mit Quinten, der euch in Kielbrügg markiert wird. Dieser schickt euch auf die Suche nach Randal. Sprecht erst mit seinem Kameraden, der südlich bei Lauberts Forstweg im markierten Bereich zu finden ist. Lauft dann weiter Richtung Süden und erledigt die Goblins und den Gigas. Anschließend findet ihr Randal’s Leiche am Boden. Kehrt zu Quinten zurück, um die Quest abzuschließen.

Belohnung: 20 EP, 30 Wyrrit, 30 Reißzahn, 1 Meteorstein

Ein herzlicher Empfang

Freischaltung: Während der 21. Hauptquest “Verbrechen und Strafe“ im Versteck nachdem ihr mit Otto geredet und bei Gauthier daneben die „Die Kunde aus den Landen“ freigeschaltet habt. Daraufhin wird die Quest in Kielbrügg markiert.

Aufgabe: Sprecht mit Questgeber Alain und anschließend mit den beiden NPCs rechts neben ihm auf der Bank. Begebt euch dann zur Wirtin in der markierten Taverne und sammelt anschließend die Mahlzeit ein. Bringt diese zurück zu den beiden NPCs, um die Quest abzuschließen.

Belohnung: 15 EP, Gilkäfer (Kann für 200 Gil verkauft werden)

Weg mit den Wespen

Freischaltung: Während der 21. Hauptquest “Verbrechen und Strafe“ im Versteck nachdem ihr mit Otto geredet und bei Gauthier daneben die „Die Kunde aus den Landen“ freigeschaltet habt. Daraufhin wird die Quest in Kielbrügg markiert.

Aufgabe: Sprecht mit Emile im Weinkeller und erledigt anschließend die Wespen auf dem markierten Feld in der Mitte von Gaultlands Hof. Kehrt dann zu Emile zurück, um die Quest abzuschließen.

Belohnung: 15 EP, 10 Reißzahn, 1 Schwarzes Blut (Kann für 400 Gil verkauft werden)

Schutzlos ausgeliefert

Freischaltung: Während der 21. Hauptquest “Verbrechen und Strafe“ im Versteck nachdem ihr mit Otto geredet und bei Gauthier daneben die „Die Kunde aus den Landen“ freigeschaltet habt. Daraufhin wird die Quest in Marthas Rast markiert.

Aufgabe: Sprecht mit der Questgeberin und erledigt anschließend die beiden Banditen in der Taverne.

Belohnung: 20 EP, 10 Wyrrit, 5 Stahlseide

Heiße Ware

Freischaltung: Während der 21. Hauptquest “Verbrechen und Strafe“, nachdem euch Isabelle die Unterquest “Die Madame“ gegeben hat. Sprecht dann mit Etienne in Nordstedt.

Aufgabe: Schließt für Etienne Lieferungen zu den drei markierten NPCs ab und kehrt dann zu ihm zurück, um die Quest abzuschließen.

Belohnung: 18 EP, 1.000 Gil, 20 Stahlseide, 20 Blutige Haut

Die Elite des Kaisers

Freischaltung: Während der 21. Hauptquest “Verbrechen und Strafe“, nachdem euch Isabelle die Unterquest “Die Madame“ gegeben hat. Sprecht dann mit Leon in Nordstedt.

Aufgabe: Besiegt die Soldaten Leon und Robin im Kampf.

Belohnung: 20 EP, 1.100 Gil, 1 Meteorstein

Hungrig und geschunden

Freischaltung: Während der 21. Hauptquest “Verbrechen und Strafe“, nachdem euch Isabelle die Unterquest “Die Madame“ gegeben hat. Sprecht dann mit Mathieu in Nordstedt.

Aufgabe: Bringt die drei Lebensmittellieferungen zu den markierten NPCs und sprecht anschließend mit der Frau bei “Der Schleier“, um die Quest abzuschließen.

Belohnung: 18 EP, 1.000 Gil, 25 Ätherhaltige Asche

Tödliches Spiel

Freischaltung: Während der 21. Hauptquest “Verbrechen und Strafe“, nachdem euch Isabelle zu Bertrand nach Mours schickt. Sprecht dann mit Benoit beim Chocobo-Wagen westlich vor Mours.

Aufgabe: Tötet für Benoit den Wolf an der markierten Stelle weiter westlich und kehrt dann zu ihm zurück. Welche Option ihr im Dialog mit Benoit wählt, hat auf den Ausgang der Quest keinen Einfluss, sondern führt nur zu einem leicht anderen Dialog. Begebt euch anschließend zur markierten Stelle, um die Leichen zu begraben und die Quest abzuschließen.

Belohnung: 20 EP, 150 Fertigkeitspunkte, 30 Ätherhaltige Asche

Spielzeuge

Freischaltung: Während der 21. Hauptquest “Verbrechen und Strafe“, nachdem euch Isabelle zu Bertrand nach Mours schickt. Sprecht dann mit Lisette am Ortseingang nach Mours.

Aufgabe: Sucht für Lisette nach Chloe. Sprecht dazu zuerst mit dem markierten NPC den Weg hinunter, der euch weiter zu den Mühlen schickt. Interagiert hier mit dem Hund und dann mit der Leiche am Boden direkt bei der ersten Mühle, um die Quest abzuschließen.

Belohnung: 18 EP, 20 Ätherhaltige Asche

Nicht mehr ganz dicht

Freischaltung: Während der 25. Hauptquest “Ein schwarzes Omen“, nachdem ihr mit Otto über Marthas Rast gesprochen habt. Die Quest könnt ihr dann beim Fährmann am Pier im neuen Versteck starten.

Aufgabe: Begebt euch nach Drillingsschilf ins markierte Zielgebiet und erledigt dort alle Feinde. Kehrt dann zu Obolus zurück.

Belohnung: 250 EP, 250 Fertigkeitspunkte, Abzeichen der Stärke +1 (Accessoire), 10 Ruhm

Ein ritterlicher Vogel (+)

Freischaltung: Während der 25. Hauptquest “Ein schwarzes Omen“, nachdem ihr mit Martha in Marthas Rast gesprochen habt. Die Quest könnt ihr dann bei Rowan am Ortseingang starten.

Aufgabe: Begebt euch zum markierten Missionsgebiet und hebt die weiße Feder vom Boden auf. Folgt weiter den nächsten Markierungen bis zu einer Gruppe Chocobos, die von Soldaten angegriffen werden. Erledigt alle Feinde, um die Quest abzuschließen. Als Belohnung wird unter anderem das weiße Chocobo Ambrosia fortan dauerhaft als Reittier für Clive freigeschaltet.

Belohnung: 250 EP, 20 Ruhm, Ambrosias Sattelzeug (Erinnerung), 60 Reißzahn, Ambrosia wird als Reittier freigeschaltet

Die Früchte ihrer Arbeit

Freischaltung: Während der 25. Hauptquest “Ein schwarzes Omen“, nachdem ihr mit Gav im Versteck gesprochen habt. Die Quest könnt ihr dann bei Botaniker Cormac beim Garten des Verstecks starten.

Aufgabe: Liefert Martelles Äpfel an die beiden markierten NPCs im Versteck aus und kehrt dann zu Cormac zurück.

Belohnung: 250 EP, 810 Gil, 10 Ruhm, Martelles Äpfel (Erinnerung)

Seines Glückes Schmied (+)

Freischaltung: Während der 28. Hauptquest “Monstrositäten“, nachdem ihr wieder im Versteck angekommen seid. Sprecht bei der Messe mit August.

Aufgabe: Sprecht mit dem Schmied und anschließend mit Charon im Versteck. Daraufhin wird ein neues Jagdziel aktiv. Begebt euch zum kleinen Bereich südlich des Caer Norvent Westtor in Sanbreque und besiegt den Hippogryph. Sprecht anschließend mit dem NPC und kehrt dann zum Schmied zurück, um die Quest abzuschließen.

Belohnung: 250 EP, 10 Ruhm, Drachentöterinnengurt-Bauplan

Eine kulinarische Pilgerfahrt

Freischaltung: Während der 28. Hauptquest “Monstrositäten“, nachdem ihr wieder im Versteck angekommen seid. Sprecht mit Küchenhilfe Yvan in der versunkenen Krone.

Aufgabe: Reist nach Marthas Rast und sprecht mit dem Fleischer, der euch auf der Karte markiert wird. Begebt euch anschließend nach Osten zum markierten Bereich, wo ihr eine Gruppe Skorpione besiegen müsst. Kehrt dann zu Yvan zurück, um die Quest abzuschließen.

Belohnung: 130 EP, 10 Ruhm, Abzeichen des Schutzes +1 (Accessoire)

Vielen Trank für die Blumen (+)

Freischaltung: Nach Beginn der 30. Hauptquest “Nach dem Sturm“ im Versteck. Sprecht mit Botaniker Nigel im Garten.

Aufgabe: Begebt euch zum markierten Gebiet in der Trauerbucht westlich von Marthas Rast und pflückt drei Nixenkelche. Das Gebiet wird von einer Gruppe Goblins bewacht, die ihr besiegen müsst. Kehrt nach dem Pflücken zu Nigel zurück.

Belohnung: 350 EP, 15 Ruhm, Nixenkelch-Extrakt (Erhöht die Wirkungskraft von Heiltränken und die Dauer von Stärkungstränken), 1 Schwarzes Blut (Kann für 400 Gil verkauft werden)

Kleider machen Leute

Freischaltung: Nach Beginn der 30. Hauptquest “Nach dem Sturm“ im Versteck. Sprecht mit Hortense beim Deck.

Aufgabe: Begebt euch zum Markt von Nordstedt und sprecht mit der markierten Händlerin. Reist dann zum Obelisken “Caer Norvent Osttor“ weiter südlich und sprecht mit den beiden NPCs beim verunglückten Wagen auf dem Weg. Besiegt anschließend den Miniboss “Killer“. Reist nach dem Gespräch im Anschluss zurück zu Hortense ins Versteck. Welche Dialogoption ihr im abschließenden Gespräch mit ihr wählt, spielt keine Rolle für den Ausgang der Quest.

Belohnung: 350 EP, 500 Fertigkeitspunkte, 800 Gil, 15 Ruhm, 50 Stahlseide

Die Last der Verantwortung

Freischaltung: Während der 32. Hauptquest “Reflexionen“ im Versteck, nachdem ihr Mids Story-Quest abgeschlossen habt. Sprecht mit Dorys beim Deck.

Aufgabe: Begebt euch zum markierten Bereich beim Drachenhorst in Sanbreque und sprecht mit Cole. Erledigt anschließend die Gruppe Goblins im markierten Bereich weiter südlich. Kehrt dann zu Dorys ins Versteck zurück, um die Quest abzuschließen.

Belohnung: 350 EP, 15 Ruhm, Der Hauch des Feuers (Lohenschwinge) (Accessoire), 40 Reißzahn, 40 Stahlseide

Der Preis der Freiheit

Freischaltung: Während der 32. Hauptquest “Reflexionen“ im Versteck, nachdem ihr Mid’s Story-Quest abgeschlossen habt. Sprecht mit Rodrigue auf der Krankenstube.

Aufgabe: Sammelt die drei Pflanzen im markierten Bereich bei Fels Falkenschrei in Rosaria ein und kehrt dann zu Rodrigue zurück.

Belohnung: 200 EP, 15 Ruhm, 40 Reißzahn, 40 Stahlseide

Messermisere

Freischaltung: Während der 33. Hauptquest “Fährten im Sand“, nachdem ihr die Unterquest “Den Kristallen auf der Spur“ abgeschlossen habt. Sprecht dann mit Sava beim Dornenkuss bei der Dalimil-Schänke.

Aufgabe: Sprecht mit den zwei NPCs im markierten Bereich von Dalimil und kehrt dann zu Sava zurück. Redet anschließend mit dem markierten NPC bei “Der Späher“ weiter nördlich in der Wüste. Danach könnt ihr drei Steine im Bereich nach dem Südtor von Dalimil einsammeln und sie Sava bringen, um die Quest abzuschließen.

Belohnung: 200 EP, 800 Gil, 10 Ruhm, 1 Goblinmünze

Ein Bad im Dampf

Freischaltung: Während der 33. Hauptquest “Fährten im Sand“, nachdem ihr die Unterquest “Den Kristallen auf der Spur“ abgeschlossen habt. Sprecht dann mit Xaver beim Badehaus der Dalimil-Schänke.

Aufgabe: Erledigt die Gruppe Feuerbomber im markierten Bereich bei den Doznov-Terrassen und kehrt dann zu Xaver zurück.

Belohnung: 700 EP, 270 Fertigkeitspunkte, 25 Ruhm, Der Hauch des Infernos (Feuerramme) (Accessoire), 1 Rotlegierung

Das Gesetz der Rache

Freischaltung: Während der 35. Hauptquest “Aus der Versenkung“, nachdem ihr das zweite Mal mit Otto gesprochen habt. Sprecht dann mit Quinten in Kielbrügg.

Aufgabe: Redet mit den drei markierten NPCs in Kielbrügg und begebt euch dann zum markierten Bereich bei Lauberts Forstweg. Erledigt alle Feinde und kehrt dann zu Quinten zurück.

Belohnung: 500 EP, 260 Fertigkeitspunkte, 20 Ruhm, 50 Wyrrit, 50 Reißzahn, 1 Schwarzes Blut

Backe, backe Wehmut

Freischaltung: Während der 35. Hauptquest “Aus der Versenkung“, nachdem ihr das zweite Mal mit Otto gesprochen habt. Sprecht dann mit Matej bei der Dalimil-Schänke.

Aufgabe: Begebt euch zum markierten Bereich bei “Am Kiefer“ und sprecht mit dem Bäckerlehrling. Welche Dialogoption ihr wählt, hat keine Auswirkungen auf die Quest oder ihre Belohnungen. Kehrt anschließend zu Matej zurück.

Belohnung: 300 EP, 800 Gil, 10 Ruhm, 1 Goblinmünze

Seines Glückes Schmied II (+)

Freischaltung: Nach Abschluss der Story-Quest “Dampf ablassen III“ im Rahmen der 35. Hauptquest “Aus der Versenkung“. Ein neuer Brief auf dem Schreibtisch in Clives Zimmer startet die Quest.

Aufgabe: Sprecht mit Charon und reist zum Dalimil-Schänke in Dhalmekia. Geht hier in der Taverne die Treppen nach oben, um eine Zwischensequenz auszulösen. Anschließend müsst ihr das markierte Banditenlager im Norden der Wüste von Feinden befreien. Kehrt danach zu Blackthorne zurück.

Belohnung: 900 EP, 30 Ruhm, Excalibur-Bauplan (Rezept für Schwert), 1 Meteorstein

Müde Knochen

Freischaltung: Nach Abschluss der Story-Quest “Dampf ablassen III“ im Rahmen der 35. Hauptquest “Aus der Versenkung“. Ein neuer Brief auf dem Schreibtisch in Clives Zimmer startet die Quest.

Aufgabe: Sprecht mit Charon und Harpocrates und begebt euch dann zum markierten Bereich bei Cressida in Rosaria. Tötet hier alle Antilopen und kehrt zu Harpocrates und Charon zurück.

Belohnung: 500 EP, 800 Gil, 20 Ruhm, Cavalls Reißzahn (Accessoire), 50 Reißzahn

Alte Schulden

Freischaltung: Nach Abschluss der Story-Quest “Dampf ablassen III“ im Rahmen der 35. Hauptquest “Aus der Versenkung“. Ein neuer Brief auf dem Schreibtisch in Clives Zimmer startet die Quest.

Aufgabe: Diese Quest besteht nur aus Gesprächen. Redet zunächst mit Gauthier im Versteck und liefert dann die Rubine an Martha in Marthas Rast und Isabelle in Nordstedt aus. Kehrt dann zu Gauthier zurück und bringt den letzten Rubin zu Charon. Redet dann noch einmal mit Gauthier, um die Quest abzuschließen.

Belohnung: 130 EP, 20 Ruhm, Cids Kelch (Erinnerung), 25 Wyrrit, 50 Reißzahn, 1 Meteorstein

Für die Wissenschaft (+)

Freischaltung: Nach Abschluss der Story-Quest “Dampf ablassen III“ im Rahmen der 35. Hauptquest “Aus der Versenkung“. Sprecht dann mit Owain in Mids Höhle im Versteck.

Aufgabe: Begebt euch zur nördlichen Sackgasse bei den kaiserlichen Jagdgründen in Sanbreque und besiegt den Königsbomber. Sammelt anschließend die drei Ascherückstände ein und bringt sie Owain, um die Quest abzuschließen.

Belohnung: 900 EP, 40 Ruhm, Geräumiger Trankbeutel (Ihr könnt mehr Tränke tragen), 1 Schwarzes Blut

Banditen bei Boklad

Freischaltung: Direkt nach Beginn der 36. Hauptquest “Grenzgänger“ verfügbar. Auf dem Hauptweg durch die Letni-Kluft in Dhalmekia kommt ihr bei Questgeber Jonasz vorbei.

Aufgabe: Besiegt die Feinde im markierten Bereich und untersucht dann den verunglückten Wagen links hinter den Häusern, um die Quest abzuschließen.

Belohnung: 500 EP, 800 Gil, 20 Ruhm, 80 Wyrrit

Auf die Freundschaft

Freischaltung: Nach Abschluss der Story-Quest “Steinharte Kerle“ im Rahmen der 36. Hauptquest “Grenzgänger“. Sprecht mit Ondrej im Westen von Boklad beim “Rad und Sichel“.

Aufgabe: Sprecht mit den drei markierten NPCs in Boklad und kehrt dann zu Ondrej zurück.

Belohnung: 300 EP, 15 Ruhm, 40 Wyrrit, 1 Schwarzes Blut

Die Wunder von Dzemekys

Freischaltung: Nach Abschluss der Story-Quest “Steinharte Kerle“ im Rahmen der 36. Hauptquest “Grenzgänger“. Sprecht mit Jachym direkt neben dem Schnellreisepunkt in Boklad.

Aufgabe: Begebt euch jeweils zu den markierten Gebieten und rettet Jachym jedes Mal vor den Angreifern. Nach dem dritten Mal endet die Quest.

Belohnung: 900 EP, 280 Fertigkeitspunkte, 30 Ruhm, Der Hauch der Erde (Urerschütterung) (Accessoire), 20 Wyrrit

Leben und leben lassen

Freischaltung: Nach Abschluss der Story-Quest “Steinharte Kerle“ im Rahmen der 36. Hauptquest “Grenzgänger“. Sprecht mit Kveta auf dem Hauptweg durch Boklad.

Aufgabe: Sprecht mit den markierten NPCs innerhalb und außerhalb von Boklad und erledigt dann den Goblin-Prinz im markierten Gebiet. Kehrt dann zu Kveta zurück.

Belohnung: 900 EP, 800 Gil, 30 Ruhm, 20 Wyrrit, 1 Meteorstein

Diener auf Reisen

Freischaltung: Am Ende der 38. Hauptquest “Aus den Fugen“. Ein neuer Brief auf dem Schreibtisch in Clives Zimmer startet die Quest. Begebt euch nach Marthas Rast und sprecht dort mit Rutherford.

Aufgabe: Begebt euch jeweils zu den markierten Gebieten bei der Dalimil-Schänke und Nordstedt und erledigt die Gruppe von Feinden. Kehrt dann zu Rutherford zurück.

Belohnung: 900 EP, 1000 Gil, 35 Ruhm, Der Hauch des Lichts (Flare-Atem), 25 Stahlseide, 25 Blutige Haut

Auge um Auge

Freischaltung: Am Ende der 38. Hauptquest “Aus den Fugen“. Sprecht im Versteck nahe des Schmieds mit Goetz.

Aufgabe: Redet mit Charon und Goetz und trefft euch dann mit Goetz im markierten Bereich bei der Dalimil-Schänke. Erledigt anschließend die Feinde beim markierten Gebiet außerhalb von Dalimil. Kehrt nach der anschließenden Sequenz zurück zu Charon, um die Quest abzuschließen.

Belohnung: 900 EP, 35 Ruhm, Räuchergefäß aus Übersee (Erinnerung), 1 Meteorstein

Kulinarische Ambitionen

Freischaltung: Am Ende der 38. Hauptquest “Aus den Fugen“. Sprecht im Versteck bei der versunkenen Krone mit Molly.

Aufgabe: Sprecht mit Harpocrates und begebt euch dann zu den markierten Gebieten nördlich von Nordstedt. Erledigt hier den blauen Drachen und sammelt die gelben Pflanzen ein. Kehrt dann zu Molly zurück.

Belohnung: 700 EP, 25 Ruhm, 25 Reißzahn, 75 Blutige Haut

Tüfteln für Anfänger

Freischaltung: Am Ende der 38. Hauptquest “Aus den Fugen“. Sprecht im Versteck im Archiv mit Shirleigh.

Aufgabe: Sprecht mit den Kindern im markierten Bereich beim Atrium und inspiziert dann die Gerätschaften auf dem Tisch. Kehrt danach zu Shirleigh zurück.

Belohnung: 900 EP, 800 Gil, 25 Ruhm, 1 Schwarzes Blut, 2 Gilkäfer

Böses Blut

Freischaltung: Direkt ab Beginn der 39. Hauptquest “Licht und Schatten“ verfügbar. Sprecht mit dem verletzten Soldaten am Wegesrand zwischen dem Echo von Krozit und der Rymasov-Steppe.

Aufgabe: Erledigt die Feinde im markierten Soldatencamp weiter östlich und sprecht dann mit dem verletzten Soldaten dahinter. Ob ihr seine Herausforderung zum Kampf annehmt oder nicht, spielt keine Rolle für die Quest. Auch wenn ihr zustimmt, wird es nicht zum Kampf kommen.

Belohnung: 900 EP, 25 Ruhm, 100 Ätherhaltige Asche, 1 Meteorstein

Eine ehrliche Haut

Freischaltung: Während der 39. Hauptquest “Licht und Schatten“ nach dem Treffen mit Jote in Tabor. Sprecht mit Karel auf dem Hauptplatz in Tabor.

Aufgabe: Begebt euch zum markierten Gebiet auf den Feldern von Korava südwestlich und erledigt den Drachen. Kehrt dann zu Karel zurück.

Belohnung: 900 EP, 25 Ruhm, 100 Blutige Haut, 1 Meteorstein

In Stein gemeißelt

Freischaltung: Während der 39. Hauptquest “Licht und Schatten“ nach dem Treffen mit Jote in Tabor. Sprecht mit Milos auf der erhöhten Ebene von Tabor.

Aufgabe: Lest die Inschriften der drei Steine rund um Tabor und beantwortet dann die Fragen von Milos. Die richtigen Antworten lauten: Wächter der Mutter Nomaden der goldenen Ebenen Kinder der Jäger, ihr habt eure Berufung erkannt

Belohnung: 400 EP 1000 Gil, 20 Ruhm, 1 Goblinmünze

Das Gesetz der Rache II

Freischaltung: Während der 39. Hauptquest “Licht und Schatten“, nachdem ihr Kanver südlich von Tabor erreicht habt. Sprecht mit Quinten in Kielbrügg.

Aufgabe: Redet mit dem markierten NPC beim Orabelle-Hügeltal und begebt euch dann zum markierten Gebiet ganz im Osten in Himmelshall. Nach dem nächsten Bosskampf kehrt ihr automatisch zurück nach Kielbrügg. Besiegt hier alle Feinde und lauft dann zu Quinten, der am Boden liegt. Nach der nächsten Zwischensequenz ist die Quest beendet.

Belohnung: 1200 EP, 45 Ruhm, Schild des Gehängten (Erinnerung), Der Hauch des Windes (Orkanrad), 1 Meteorstein

Die Flamme neuer Hoffnung

Freischaltung: Während der 39. Hauptquest “Licht und Schatten“, nachdem ihr Kanver südlich von Tabor erreicht habt. Sprecht mit Martha in Marthas Rast

Aufgabe: Sprecht zunächst mit Wade außerhalb der Taverne. Begebt euch dann zum markierten Gebiet in Eastpool und besiegt alle Feinde. Kehrt dann wieder zu Martha zurück.

Belohnung: 700 EP, 800 Fertigkeitspunkte, 25 Ruhm, 40 Stahlseide, 80 Blutige Haut, 1 Meteorstein

Feilschen um die Freiheit

Freischaltung: Während der 39. Hauptquest “Licht und Schatten“, nachdem ihr Kanver südlich von Tabor erreicht habt. Sprecht mit Eloise in Boklad.

Aufgabe: Begebt euch zum markierten Gebiet in Kasjlok südlich von Letni-Kluft und besiegt hier alle Feinde. Kehrt anschließend zu Eloise zurück.

Belohnung: 700 EP, 1200 Gil, 50 Ruhm, 50 Wyrrit, 1 Meteorstein, 1 Schwarzes Blut

Tränen der Gnade

Freischaltung: Während der 41. Hauptquest “Ein Lied der Hoffnung“, nachdem ihr die Unterquest “Wie der Vater, so die Tochter“ abgeschlossen habt. Sprecht mit Rodrigue in der Krankenstube des Verstecks..

Aufgabe: Sprecht mit Tarja und erledigt dann die Spinnen im markierten Bereich bei der alten Straße zwischen Kielbrügg und Nordstedt. Kehrt dann zu Rodrigue zurück.

Belohnung: 400 EP, 1200 Gil, 25 Ruhm, 20 Reißzahn, 40 Ätherhaltige Asche

Seines Glückes Schmied III (+)

Freischaltung: Während der 41. Hauptquest “Ein Lied der Hoffnung“, nachdem ihr die Unterquest “Wie der Vater, so die Tochter“ abgeschlossen habt. Sprecht mit August bei der Messe im Versteck.

Aufgabe: Sprecht mit Blackthorne und trefft euch dann mit August vor den Toren von Dravozd direkt neben dem gleichnamigen Schnellreisepunkt. Redet anschließend mit Zoltan bei der Schmiede in Dravozd. Kehrt zu Blackthorne zurück und erledigt dann den Wüstensalamander im markierten Bereich bei den Feldern von Korava. Kehrt dann zu Blackthorne zurück. Sprecht abschließend mit Blackthorne zurück im Versteck.

Belohnung: 900 EP, 35 Ruhm, Ouroboros-Bauplan (Rezept für Gürtel), 100 Blutige Haut

Ein ungeheurer Dünger (+)

Freischaltung: Während der 41. Hauptquest “Ein Lied der Hoffnung“, nachdem ihr die Unterquest “Wie der Vater, so die Tochter“ abgeschlossen habt. Sprecht mit Botaniker Nigel im Garten vom Versteck.

Aufgabe: Begebt euch zum murmelnden Moor in Rosaria nahe dem Schnellreisepunkt “Drillingsschilf“ und erledigt das Jagdziel „Karotte“. Kehrt dann zu Nigel zurück.

Belohnung: 1200 EP, 45 Ruhm, Verstärktes Nixenkelch-Extrakt (Erhöht die Wirkungskraft von Heiltränken und die Dauer von Stärkungstränken), 1 Goblinmünze

Die Lieblingssklavin

Freischaltung: Ab der 44. Hauptquest “Die Überfahrt“ verfügbar. Ein neuer Brief auf dem Schreibtisch in Clives Zimmer startet die Quest.

Aufgabe: Sprecht mit Cole bei der Messe im Versteck und reist dann zur Markierung bei Marthas Rast. Begebt euch nach dem Gespräch mit Dorys zur Markierung weiter im Süden und erledigt hier alle Feinde.

Belohnung: 1600 EP, 30 Ruhm, 100 Wyrrit, 25 Reißzahn, 1 Meteorstein

Seines Glückes Schmied IV (+)

Freischaltung: Ab der 44. Hauptquest “Die Überfahrt“ verfügbar. Sprecht mit August bei der Messe.

Aufgabe: Begebt euch zum Missionsbereich in Dravozd und sprecht hier mit August. Sprecht ihn erneut an, sobald ihr bereit für den Kampf seid. Erledigt alle Feinde im Kampf und besiegt die Chimäre im Bosskampf. Sprecht mit Zoltan und kehrt dann zu Blackthorne im Versteck zurück.

Belohnung: 4800 EP, 50 Ruhm, Götterdämmerung-Bauplan (Rezept für Schwert), Ragnarök (Waffe)

Verrückt nach Wissenschaft (+)

Freischaltung: Ab der 44. Hauptquest “Die Überfahrt“ verfügbar. Sprecht mit Owain in Mids Höhle im Versteck.

Aufgabe: Sammelt Sphärenechos in den markierten Gebieten in Rosaria, Sanbreque und Dhalmekia. Kehrt dann zu Owain zurück.

Belohnung: 4800 EP, 50 Ruhm, Geräumiger Trankbeutel (Ihr könnt mehr Tränke tragen), 1 Goblinmünze

Ein neues Joch

Freischaltung: Ab der 44. Hauptquest “Die Überfahrt“ verfügbar. Sprecht mit Isabelle in Nordstedt.

Aufgabe: Sprecht mit dem Herzog im markierten Bereich in Nordstedt. Redet anschließend mit den drei markierten NPCs vor den Toren von Nordstedt. Befragt dann die drei markierten NPCs innerhalb von Nordstedt über ihre Meinung zum Herzog. Sprecht nun mit Philippe außerhalb von Nordstedt und kehrt dann zu Isabelle zurück.

Belohnung: 2800 EP, 1500 Gil, 30 Ruhm, 15 Stahlseide, 15 Blutige Haut, 1 Meteorstein

Die Flamme neuer Hoffnung II

Freischaltung: Ab der 44. Hauptquest “Die Überfahrt“ verfügbar. Sprecht mit Martha in Marthas Rast.

Aufgabe: Sprecht mit Wade in Eastpool und übergebt die Lieferung. Besiegt anschließend alle Feinde im Kampf. Geht nun zum markierten Bereich weiter im Süden und besiegt den Boss. Kehrt abschließend zu Martha zurück.

Belohnung: 4800 EP, 1200 Gil, 50 Ruhm, Schild von Marthas Rast (Erinnerung), 100 Wyrrit, 1 Meteorstein

Hasenjagd

Freischaltung: Ab der 44. Hauptquest “Die Überfahrt“ verfügbar. Sprecht mit L’ubor bei der Dalimil-Schänke.

Aufgabe: Sprecht mit Viktor am Tor von Dalimil und besiegt dann die Banditen im markierten Bereich in der Wüste. Sprecht anschließend mit Konrad und Natalie in der Taverne von Dalimil und kehrt dann zu L’ubor zurück.

Belohnung: 2800 EP, 30 Ruhm, 120 Ätherhaltige Asche, 1 Meteorstein

Feilschen um die Freiheit II

Freischaltung: Ab der 44. Hauptquest “Die Überfahrt“ verfügbar. Sprecht mit Theodore in Boklad.

Aufgabe: Sprecht mit Eloise und trefft sie anschließend beim markierten Bereich weiter im Süden. Begebt euch im nächsten Schritt zum markierten Gebiet in Kasjlok. Lauft den Fluss entlang und besiegt am Ende die Gruppe von Gegnern und den Drachen.

Belohnung: 4800 EP, 400 Fertigkeitspunkte, 1500 Gil, 50 Ruhm, Schild der Roten Karawane (Erinnerung), Der Hauch des Feuers (Federwirbel)

Ewige Pflicht

Freischaltung: Ab der 44. Hauptquest “Die Überfahrt“ verfügbar. Sprecht mit Cyril in Tabor.

Aufgabe: Reist zum Obelisken bei “Der Güldene Pfad“ und lauft dann Richtung Westen durch den Schatten des Titans und weiter bis zur Missionsmarkierung in Kretov. Erledigt im Dorf alle Feinde und kehrt nach der anschließenden Zwischensequenz zurück zu Cyril.

Belohnung: 2800 EP, 30 Ruhm, Der Hauch des Eises (Glazial) (Accessoire)

Des Phönix Leid

Freischaltung: Während der 44. Hauptquest “Die Überfahrt“, nachdem ihr mit Vivian gesprochen habt. Sprecht mit Jote auf der Krankenstube.

Aufgabe: Begebt euch zum markierten Aquädukt bei Drillingsschilf in Rosaria und pflückt die drei Pflanzen, die von einer Gruppe Goblins bewacht werden. Kehrt dann zu Jote zurück.

Belohnung: 3600 EP, 500 Fertigkeitspunkte, 30 Ruhm, 150 Ätherhaltige Asche, 1 Meteorstein

Ewige Ruhe

Freischaltung: Ab der 47. Hauptquest “Brüder“ verfügbar. Sprecht auf dem Weg durch die Minen der Mütter in Waluth mit dem verletzten Soldaten am Wegesrand.

Aufgabe: Bringt den Ring des Soldaten zum markierten Grab am nördlichen Ende der Senke von Krittän in Waluth.

Belohnung: 2800 EP, 1200 Gil, 30 Ruhm, 20 Eiererz, 1 Meteorstein

Der treueste Freund

Freischaltung: Während der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“, nachdem ihr im Versteck mit Jill gesprochen habt. Ein neuer Brief auf dem Schreibtisch in Clives Zimmer startet die Quest.

Aufgabe: Begebt euch zu Torgal im Versteck und folgt ihm dann weiter zum nächsten Ort. Reist anschließend zum markierten Ort bei Port Isolde in Rosaria und steigt ins Boot. Lauft am Zielort zum Haus vor euch und nach der nächsten Sequenz weiter hoch zum Aussichtspunkt.

Belohnung: 5600 EP, 30 Ruhm, Verkohltes Übungsschwert (Erinnerung), Cavall's Reißzahn +1 (Accessoire)

Eine unbequeme Wahrheit

Freischaltung: Während der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“, nachdem ihr im Versteck mit Jill gesprochen habt. Ein neuer Brief auf dem Schreibtisch in Clives Zimmer startet die Quest.

Aufgabe: Sprecht mit Vivian und Harpocrates im Versteck und begebt euch zum markierten Ort nach Garnick in Waluth. Untersucht alle Objekte im Haus hier und geht dann wieder hinaus. Besiegt alle Feinde im Kampf und kehrt dann wieder zu Vivian zurück

Belohnung: 5600 EP, 30 Ruhm, Vivians Barett (Erinnerung)

Eines Prinzen Weg

Freischaltung: Während der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“, nachdem ihr die Nebenquest “Eine unbequeme Wahrheit“ abgeschlossen habt. Ein neuer Brief auf dem Schreibtisch in Clives Zimmer startet die Quest.

Aufgabe: Sprecht mit Harpocrates und begebt euch dann zum markierten Gebiet beim Grimmkessel in Waluth. Erledigt den Wyvern hier und sammelt dann die Blumen vom Boden ein. Kehrt dann zu Harpocrates zurück und sprecht anschließend mit Dion.

Belohnung: 9600 EP, 30 Ruhm, Stolas-Feder (Erinnerung), Bahamuts Gnade (Accessoire)

Institut des Grauens

Freischaltung: Während der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“, nachdem ihr im Versteck mit Jill gesprochen habt. Sprecht mit Herman auf der höheren Ebene im Atrium des Verstecks.

Aufgabe: Begebt euch zum markierten Haus bei Vidargraes in Waluth. Untersucht im Haus alle Hinweise und lauft dann zum markierten Baum auf dem Friedhof weiter südlich. Besiegt anschließend alle Feinde und kehrt dann zu Herman zurück.

Belohnung: 9600 EP, 1000 Fertigkeitspunkte, 40 Ruhm, Der Hauch des Eises (Eiszauber) (Accessoires)

Hoch hinaus

Freischaltung: Während der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“, nachdem ihr im Versteck mit Jill gesprochen habt. Sprecht mit Josselin im Atrium des Verstecks.

Aufgabe: Sprecht mit Mid und Ronan im Versteck. Reist anschließend nach Uld Bica im Norden der Felder von Korava (Dhalmekia) und besiegt die Schildkröte. Sammelt danach die zwei Einheiten Öl im markierten Bereich bei den Auldhyl-Docks in Rosaria ein. Bringt die Materialien dann zurück zu Mid, sprecht wieder mit Josselin und abschließend erneut mit Mid.

Belohnung: 5600 EP, 500 Fertigkeitspunkte, 30 Ruhm, Luftschiff-Modell (Erinnerung)

Späher in spe

Freischaltung: Während der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“, nachdem ihr im Versteck mit Jill gesprochen habt. Sprecht mit Nazaire beim Deck des Verstecks.

Aufgabe: Trefft euch beim markierten Punkt in Nordstedt mit Nazaire und besiegt dann den Wyvern beim markierten Bereich bei der Buchtwarte. Kehrt zu Nazaire zurück und sprecht erneut mit ihm im Versteck. Eure Antwort im Dialog hat keine Auswirkungen auf den Ausgang der Quest.

Belohnung: 7200 EP, 800 Gil, 40 Ruhm, Der Hauch des Blitzes (Schockwelle)

Der große Bruder

Freischaltung: Während der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“, nachdem ihr die Nebenquest “Späher in spe“ abgeschlossen habt. Sprecht mit Gav in der Taverne des Verstecks.

Aufgabe: Sprecht mit den drei markierten Händlern bei Marthas Rast in Rosaria und begebt euch dann zur verfallenen Hütte bei Rhiannons Ritt südlich von Eastpool. Hebt im Haus die Feder auf und bringt sie zu Gav im Versteck. Redet anschließend mit Edda auf der Krankenstube.

Belohnung: 5600 EP, 30 Ruhm, Wintermet (Erinnerung)

Ein Licht im Dunkel

Freischaltung: Während der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“, nachdem ihr im Versteck mit Jill gesprochen habt. Sprecht mit Dorys beim Deck im Versteck.

Aufgabe: Trefft euch mit Dorys bei der Balmung-Warte in Waluth und inspiziert dann die drei Gegenstände im markierten Bereich der Arena. Diese befinden sich allesamt im Erdgeschoss. Geht danach die Treppen nach oben zu Dorys. Öffnet mit dem Schlüssel die verschlossene Tür im Eingangsbereich und lauft dann den Gang entlang, bis ihr zu einem weinenden Mädchen kommt. Besiegt anschließend das Jagdziel “Kuza-Bestie“ in der Arena.

Belohnung: 9600 EP, 50 Ruhm, Der Hauch der Dunkelheit (Gungnir), 1 Meteorstein

Wo ein Wille ist...

Freischaltung: Während der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“, nachdem ihr im Versteck mit Jill gesprochen habt. Sprecht mit Joshua im Versteck.

Aufgabe: Trefft euch mit Cyril in Tabor und sprecht dann mit Goditha auf der Ebene darüber. Besiegt nun den Greifen Simurgh im markierten Gebiet südlich von Tabor. Kehrt zu Goditha zurück und begebt euch anschließend zum markierten Grab von Clives und Joshuas Vater in Rosaria.

Belohnung: 7200 EP, 40 Ruhm, Rostiger Helm (Erinnerung)

Blumen für ein Lächeln

Freischaltung: Während der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“, nachdem ihr die Nebenquest “Wo ein Wille ist...“ abgeschlossen habt. Ein neuer Brief auf dem Schreibtisch in Clives Zimmer startet die Quest.

Aufgabe: Sprecht mit Joshua und begebt euch mit ihm zum markierten Bereich bei der Mann-Höhe ganz im Südosten von Rosaria. Kehrt dann zum Versteck zurück und sprecht mit Frederica im Garten. Besiegt als nächstes die Gegner im markierten Bereich bei den Kaiserauen in Sanbreque, die die Blumen bewachen. Sprecht abschließend im Versteck mit Jill.

Belohnung: 7200 EP, 40 Ruhm, Schneeasternkranz (Erinnerung), Shivas Kuss (Accessoire)

Aller guten Dinge sind drei

Freischaltung: Während der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“, nachdem ihr im Versteck mit Jill gesprochen habt. Sprecht mit Byron in der Schankhalle des Verstecks.

Aufgabe: Trefft euch mit Havel beim markierten Bereich in Dhalmekia und besiegt die Feinde im Kampf. Trefft euch anschließend mit Quinten im Orabelle-Hügeltal in Sanbreque und kehrt dann zurück zu Byron im Versteck.

Belohnung: 9600 EP, 50 Ruhm, Die Dreieinigkeit (Erinnerung), Der Hauch der Dunkelheit (Wolkensturz)

Hasenjagd II

Freischaltung: Während der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“, nachdem ihr im Versteck mit Jill gesprochen habt. Sprecht mit L’ubor bei der Dalimil-Schänke.

Aufgabe: Sprecht mit Konrad und Natalie in der Taverne und anschließend mit Ferda weiter südlich. Begebt euch dann zum markierten Bereich in Ceratina nördlich in der Wüste und besiegt dort alle Feinde.

Belohnung: 7200 EP, 40 Ruhm, Schild des Dornenkusses (Erinnerung), Der Hauch des Lichts (Impuls), 1 Meteorstein

Ewige Pflicht II

Freischaltung: Während der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“, nachdem ihr im Versteck mit Jill gesprochen habt. Sprecht mit Cyril in Tabor.

Aufgabe: Begebt euch zum markierten Bereich in Harff-Kar in Waluth und sprecht dann mit dem markierten NPC in Mikkelburg. Besiegt anschließend alle Feinde im Kampf und kehrt dann zu Cyril zurück.

Belohnung: 9600 EP, 1000 Fertigkeitspunkte, 1500 Gil, 50 Ruhm, Emblem der Ewigen (Erinnerung), 1 Orichalcum

Ein neues Joch II

Freischaltung: Während der 49. Hauptquest “Zurück an der Quelle“, nachdem ihr im Versteck mit Jill gesprochen habt. Sprecht mit Isabelle in Nordstedt.

Aufgabe: Sprecht mit Philippe außerhalb von Nordstedt und besiegt dann alle Feinde im markierten Bereich südöstlich von Nordstedt. Erledigt nach der Sequenz die Feinde im markierten Gebiet nördlich von Nordstedt. Kehrt dann zu Isabelle zurück.

Belohnung: 7200 EP, 40 Ruhm, Schild des Schleiers (Erinnerung), 1 Orichalcum, 1 Meteorstein

