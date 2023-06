Der wabbelige Tod zählt zu den berüchtigten Gefahren in Final Fantasy XVI. Sein Fundort ist zu Beginn der Jagd zwar am Brett angeschlagen, allerdings versteckt sich das Jagdziel etwas besser als gedacht. Deswegen zeigen wir euch im Folgenden, wo ihr den wabbeligen Tod findet.

Final Fantasy 16 Facts

Der wabbelige Tod – Fundort

In Final Fantasy XVI gibt es insgesamt 32 berüchtigte Gefahren, die ihr übrigens alle besiegen müsst, wenn ihr alle Trophäen im Spiel freischalten wollt. Die starken Gegner schalten sich im Spielverlauf nach und nach frei. Wenn ihr weitere Informationen über ein bestimmtes Jagdziel haben wollt, könnt ihr sie euch in eurem Versteck am Jagdbrett anschauen. Der wabbelige Tod ist ab der 32. Hauptmission „Reflexionen“ verfügbar.

Ihr findet den wabbeligen Tod in der kaiserlichen Provinz Rosaria, genauer gesagt im nördlichen Bereich von Fels Falkenschrei. Reist entweder zum Schnellreisepunkt Auldhyl-Docks und geht Richtung Osten oder benutzt den Schnellreisepunkt Fels Falkenschrei und lauft Richtung Norden.

Damit ihr nicht lange suchen müsst, zeigen wir euch im folgenden Bild den Fundort vom wabbeligen Tod:

Ihr findet ihr Den wabbeligen Tod. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bei manchen berüchtigten Gefahren ist der Name am Jagdbrett gar nicht der richtige Name, darunter zählt auch der wabbelige Tod. Sobald ihr vor dem Feind steht, erfahrt ihr, dass der Gegner in Wahrheit Puddingprinz heißt. Der Puddingprinz ist mit dem Gefahrenrang A eingestuft und befindet sich auf Level 38. Er gehört also zu den etwas schwächeren berüchtigten Gefahren in Final Fantasy XVI.

Nichtsdestotrotz erhaltet ihr natürlich eine Belohnung, wenn ihr den Puddingprinz erledigt. Sobald ihr die berüchtigte Gefahr gebannt habt, bekommt ihr als Reward 5.200 Erfahrungspunkte, 95 Fertigkeitspunkte, 12.000 Gil, 30 Ruhm und 1 Gallertartige Masse (Craftingmaterial).