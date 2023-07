Der Stahlkonter gehört in Final Fantasy 16 zu Odins Fertigkeiten, die ihr erst recht spät im Spielverlauf erlernen werdet. Für die Trophäe „Eine Handvoll Stahl“ müsst ihr dabei drei Stahlkonter in einem Kampf ausführen. Falls ihr Probleme mit dieser Herausforderung habt, helfen wir euch an dieser Stelle weiter.

Stahlkonter freischalten und ausführen

Für den Stahlkonter müsst ihr zunächst die Esper-Fertigkeiten von Odin freischalten. Dies geschieht in FF16 automatisch zu Beginn der 47. Hauptquest „Brüder“. Im Fertigkeiten-Menü wird dann der entsprechende Talentbaum für die Odin-Skills verfügbar.

Ihr müsst den Stahlkonter nicht mit Fertigkeitspunkten freischalten. Um ihn auszuführen, geht ihr wie folgt vor:

Rüstet Odin im Esper-Menü aus und schaltet ihn im Kampf mit der L2-Taste aktiv. Drückt dann die Kreis-Taste, um die „Klinge der Dunkelheit“ zu aktivieren. Dadurch wird eure Waffe zu Odins Klinge transformiert. Drückt nun kurz vor einem gegnerischen Angriff die Viereck-Taste. Wenn das Timing stimmt, pariert ihr den Angriff und die Zeit verlangsamt sich. Drückt dann erneut die Viereck-Taste, um einen Stahlkonter auszuführen. Habt ihr alles richtig gemacht, bekommt ihr am rechten Bildschirmrand auch die Einblendung „Stahlkonter“ angezeigt.

Wichtiger Hinweis: Wenn ihr das „Ring des zeitigen Ausweichens“ (Automatisches Ausweichen) angelegt habt, könnt ihr keine Stahlkonter ausführen, da ihr dann automatisch ausweicht, bevor ihr mit der Viereck-Taste parieren könnt. Wenn ihr das Accessoire angelegt habt, könnt ihr keine Stahlkonter ausführen, da ihr dann automatisch ausweicht, bevor ihr mit der Viereck-Taste parieren könnt.

„Eine Handvoll Stahl“ freischalten

Um mit „Eine Handvoll Stahl“ eine der Trophäen von Final Fantasy 16 freizuschalten, müsst ihr gleich drei Stahlkonter innerhalb eines Kampfes absolvieren. Am besten dafür geeignet sind große und langsame Feinde. Diese haben viele Lebenspunkte und ihre Angriffe sind behäbig, so dass ihr das Timing zum Parieren besser abschätzen könnt.

Langsame und große Feinde wie das Großhorn eignen sich gut für Stahlkonter (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Eine gute Stelle für die Trophäe befindet sich in Rosaria. Reist zum Obelisken „Drillingsschilf“ und begebt euch dann ins Gebiet direkt westlich davon. Auf der Ebene könnt ihr ein Großhorn entdecken. Seine Angriffe kündigen sich in längeren Animationen an und mit etwas Übung werdet ihr leicht die Stahlkonter bei diesem Feind ausführen können.

