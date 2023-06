In Final Fantasy 16 könnt ihr bis zu drei Accessoires gleichzeitig ausrüsten, die euch verschiedene passive Boni bescheren. An dieser Stelle findet ihr eine Liste aller Accessoires in Final Fantasy XVI inklusive ihrer Effekte und Fundorte.

Alle Accessoires in Final Fantasy XVI

Accessoires gehören zu Clives Ausrüstungsgegenständen und viele von ihnen bekommt ihr ganz automatisch im Verlauf der Hauptquests. Viele Accessoires sind aber auch in Truhen versteckt oder müssen von Händlern erworben werden.

Im New Game Plus lassen sich Accessoires sogar upgraden, wenn ihr zwei gleiche Accessoires beim Schmied miteinander kombiniert. Keines der Accessoires ist verpassbar. Auch Story-Bereiche innerhalb der Hauptquest könnt ihr später über den Arete-Stein im Versteck erneut besuchen und verpasste Accessoires einsammeln.

Hinweis: Im Folgenden listen wir euch die Fundorte aller Accessoires in chronologischer Reihenfolge auf, damit ihr keines verpasst.

Fundorte aller Accessoires

