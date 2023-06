Der dreiköpfige Schrecken gehört zu den berüchtigten Gefahren in Final Fantasy 16. Sein Aufenthaltsort ist jedoch unbekannt, deswegen verraten wir euch im Folgenden den Fundort des Feindes.

Der dreiköpfige Schrecken – Fundort

In Final Fantasy 16 gibt es insgesamt 32 berüchtigte Gefahren, die ihr übrigens ebenfalls für alle Trophäen benötigt. Die starken Feinde schalten sich im Spielverlauf nach und nach frei. Ihr könnt sie in eurem Versteck am Jagdbrett betrachtet und weitere Informationen über sie erhalten.

Normalerweise seht ihr am Jagdbrett ebenfalls den Auftragsort, in dem sich der Gegner finden lässt. Aber das ist leider nicht bei allen Zielen der Fall. Am Jagdbrett ist der Fundort des dreiköpfigen Schreckens mit „???“ angegeben.

Der dreiköpfige Schrecken befindet sich auf der westlichen Seite der Velkroy-Wüste in Dhalmekia, südlich vom gleichnamigen Schnellreisepunkt. Ihr könnt aber auch den Schnellreisepunkt Dalimil-Schänke benutzen, dann befindet sich der Feind jedoch nordwestlich von euch. Es ist hierbei völlig egal, welchen Reisepunkt ihr verwendet.

Damit ihr nicht lange suchen müsst, zeigt euch das folgende Bild den Fundort vom dreiköpfigen Schrecken:

Hier findet ihr die berüchtigte Gefahr „Der dreiköpfige Schrecken“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der dreiköpfige Schrecken schaltet sich während der 44. Hauptmission „Die Überfahrt“ frei, nachdem ihr auf der Krankenstation mit Joshua gesprochen habt.

Bei manchen berüchtigten Gefahren ist nicht nur der Aufenthaltsort unbekannt, sondern auch der richtige Name, darunter zählt euch der dreiköpfige Schrecken. Sobald ihr am Fundort ankommt, erfahrt ihr, dass der Feind eigentlich Gochimära heißt. Gochimära ist mit dem Gefahrenrang S eingestuft und befindet sich auf Level 45.

Sobald ihr Gochimära besiegt habt, erhaltet ihr als Belohnung 15.000 Erfahrungspunkte, 120 Fertigkeitspunkte, 20.000 Gil, 50 Ruhm und 1 Orichalcum.

Das folgende Video zeigt euch den Fundort und den gesamten Kampf gegen Gochimära:

