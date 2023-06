Final Fantasy 16 besitzt zwar keine Open World, dafür allerdings viele Teilbereiche. Einige sind so groß, dass ihr schnell den Überblick verlieren könnt. Darum stellen sich viele Spieler die Frage, ob eine Minimap einblendbar ist. Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr über die Kartenfunktion wissen müsst.

Final Fantasy 16 Facts

Gibt es in Final Fantasy 16 eine Minimap?

Wir beantworten euch kurz und schmerzlos diese Frage: Nein, ihr könnt keine Minimap aktivieren. Leider befindet sich im Spiel keine Option, um eine Minimap auf euren Bildschirm zu pinnen.

Da manche Bereiche in der Spielwelt von Final Fantasy 16 jedoch sehr groß sind, solltet ihr unbedingt das Chocobo freischalten, um die Gebiete schneller erkunden zu können. Hierdurch könnt ihr ebenfalls alle 76 Nebenmissionen schneller absolvieren.

Dafür gibt es aber oftmals eine Bereichskarte. Öffnet mit dem Touchpad die Karte, um euch die Map des jeweiligen Gebietes anzeigen zu lassen. Zu Beginn des Spiels ist dies jedoch noch nicht möglich. Erst nach etwas Spielzeit könnt ihr die Map öffnen. Zudem kommt es oftmals vor, dass ihr selbst im späteren Spielverlauf manchmal keine Karte öffnen könnt. Dies ist kein Bug, sondern vom Spiel so gewollt. Nicht jeder Teilbereich besitzt eine Map.

Wichtiger Tipp: Wenn ihr zu einem gewissen Ort oder Punkt wollt, solltet ihr unbedingt eine Markierung setzen. Öffnet die Karte mit dem Touchpad, schiebt euren Cursor auf die gewünschte Stelle und setzt mit Viereck einen Marker. Der Marker wird euch daraufhin auch in der Spielwelt anzeigt, hierdurch könnt ihr euch nicht mehr verlaufen. Ihr könnt allerdings immer nur eine Markierung setzen.

Mit Viereck könnt ihr auf eurer Karte eine Markierung setzen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Kartenfunktion in Final Fantasy 16 ist sicherlich verbesserungswürdig. Ob die Entwickler in Zukunft noch an der Mapfunktion arbeiten werden, ist jedoch ungewiss. Falls sich etwas ändern sollte, aktualiseren wir den Arikel.