Manche Gebiete in Final Fantasy 16 sind zu groß, um sie zu Fuß zu erkunden. Darum fragen sich einige Spieler, wie und wann ihr ein Reittier im Spiel freischaltet. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr euer Chocobo bekommt.

Final Fantasy 16 Facts

Chocobo in Final Fantasy XVI freischalten

Ihr könnt das Chocobo in Final Fantasy 16 erst relativ spät freischalten, genauer gesagt nach circa 10 bis 12 Spielstunden. In der anfänglichen Spielzeit müsst ihr also alles zu Fuß erledigen. Sobald ihr bei der Hauptmission „Ein schwarzes Omen“ angelangt seid, könnt ihr im Bereich Rosaria --> Marthas Rast die Nebenmission „Ein ritterlicher Vogel“ annehmen, um euer Reittier freizuschalten.

Hier findet ihr die Nebenmission, um euer Chocobo freizuschalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Begebt euch in das genannte Gebiet und redet dort mit Rowan, dem reisenden Händler, er befindet sich im Süden von Marthas Rast. Ihr erkennt ihn daran, dass er ein grünen Plus-Symbol über dem Kopf hat. Zudem seht ihr das Symbol ebenfalls auf eurer Karte, die ihr mit dem Touchpad öffnen könnt.

Sobald ihr mit Rowan geredet habt, startet die Nebenmission „Ein ritterlicher Vogel“. Folgt dem Wegpunkt und besiegt dort die feindlichen Banditen. Nachdem ihr alle Feinde erledigt habt, startet eine Videosequenz, bei der ihr am Ende euer Chocobo Ambrosia bekommt.

Das folgende Video zeigt euch den Fundort und die Lösung der Nebenmission:

Sobald ihr die Nebenquest abschließt, erhaltet ihr als Belohnung zudem noch 250 Erfahrungspunkte, 60 Reißzähne (Craftingmaterial), 20 Rufpunkte und das Sammelobjekt „Ambrosias Sattelzeug“, das ihr in Clives Zimmer betrachten könnt.

Nachdem ihr das Reittier freigeschalten habt, könnt ihr in der freien Spielwelt R3 halten, um euer Chocobo herbeizurufen. Wenn Ambrosia angeritten kommt, könnt ihr mit der X-Taste aufsteigen. Euer Chocobo lässt sich jedoch nicht überall rufen. In bestimmten Teilbereichen und in den Städten könnt ihr Ambrosia nicht herbeirufen.