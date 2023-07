Der Seelenstachel gehört zu den berüchtigten Gefahren in Final Fantasy XVI. Der Fundort zwar am Jagdbrett ausgeschrieben, allerdings versteckt sich der Feind etwas besser als vermutet. Darum zeigen wir euch im folgenden Guide den Fundort vom Seelenstachel.

Seelenstachel – Fundort

In Final Fantasy 16 gibt es insgesamt 32 berüchtigte Gefahren, die ihr übrigens alle bezwingen müsst, wenn ihr alle Trophäen im Spiel freischalten möchtet. Die starken Feinde schalten sich im Spielverlauf nach und nach frei. Wenn ihr noch weitere Informationen über ein bestimmtes Kopfgeld haben wollt, könnt ihr sie euch in eurem Versteck am Jagdbrett durchlesen. Der Seelenstachel ist ab der 35. Hauptmission „Aus der Versenkung“ verfügbar.

Ihr findet den Seelenstachel in der Republik Dhalmekia, genauer gesagt im Osten des Bereiches „Die Felder von Korava“. Reist zum Schnellreisepunkt Am Kiefer und lauf nördlich durch das Gebiet durch. Dreht euch bei der ersten Kreuzung nach rechts und rennt durch den Bereich Die Sichel ebenfalls hindurch. Sobald ihr bei den Feldern von Korava angekommen seid, müsst ihr nur noch gen Osten laufen, dort befindet sich der Seelenstachel.

Damit ihr nicht lange suchen müsst, zeigen wir euch im folgenden Bild den Fundort Seelenstachel:

Hier findet ihr den Seelenstachel. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Seelenstachel ist mit dem Gefahrenrang C eingestuft und befindet sich auf Level 32. Er gehört also zu den schwachen berüchtigten Gefahren in Final Fantasy XVI. Nichtsdestotrotz solltet ihr aufpassen, da es sich um mehrere Feinde handelt. Konzentriert euch immer auf ein einziges Ziel und besiegt es, bevor ihr zum nächsten Feind wechselt.

Wenn ihr den Seelenstachel erledigt habt, erhaltet ihr natürlich eine Belohnung. Sobald ihr die berüchtigte Gefahr gebannt habt, bekommt ihr als Reward 400 Erfahrungspunkte, 40 Fertigkeitspunkte, 5.500 Gil, 10 Ruhm, 50 Reißzahn, 20 Blutige Haut und 10 Ätherhaltige Asche (Craftingmaterialien).

