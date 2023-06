In Final Fantasy XVI könnt ihr eine versteckte Schatzkarte finden, die euch zu einem Schatz führt, den ihr für ganze 100.000 Gil verkaufen könnt. An dieser Stelle zeigen wir euch den Fundort der Schatzkarte und dem Schatz des Glücksjägers in FF16.

Schatzkarte finden

Bevor ihr die Schatzkarte finden könnt, müsst ihr zunächst die 47. Hauptquest „Brüder“ erreicht haben. Hier durchquert ihr dann das Königreich von Waluth und kommt zum Bereich „Das Große Südtor“. Im nordwestlichen Bereich könnt ihr einen toten NPC am Boden entdecken und links von ihm könnt ihr die Schatzkarte vom Boden aufheben.

Fundort der Schatzkarte in Final Fantasy 16 (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Schatzkarte landet in eurem Inventar mit den besonderen Gegenständen. Darauf ist eine Nachricht zu lesen, die euch den Hinweis auf den Standort des Schatzes gibt.

Wenn ihr eine wahre Gilgrube finden wollt, macht euch auf nach Kretov.

Hinweis: Um den Schatz bergen zu können, müsst ihr vorher die Schatzkarte gefunden haben. Ohne die Karte im Inventar, könnt ihr die Schatztruhe nicht öffnen.

Schatz des Glücksjägers finden

Kretov befindet sich im Süden der Republik Dhalmekia. Den eigentlichen Schatz findet ihr aber etwas östlich davon im Bereich „Im Schatten des Titans“. In der südlichen Passage kommt ihr an einem großen Gigas-Goblin vorbei. Im erhöhten Bereich hinter ihm findet ihr schließlich die Truhe mit dem Schatz.

Vom Obelisken „Der Güldene Pfad“ aus kommt ihr am schnellsten zur Stelle mit dem Schatz (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Aus der Kiste bekommt ihr den „Schatz des Glücksjägers“, den ihr laut Beschreibung verkaufen könnt, um eine riesige Menge Gil zu scheffeln.

Schatz für 100.000 Gil verkaufen

Begebt euch anschließend zu einem beliebigen Händler und wählt den Schatz des Glücksjägers zum Verkauf aus. Ihr erhaltet für ihn ganze 100.000 Gil. Eine große Summe Geld, mit der ihr beispielsweise Accessoires oder Notenrollen kaufen könnt.

