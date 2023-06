Die Wand der Erinnerungen in Final Fantasy XVI lässt sich mit 22 Gegenständen bestücken, die ihr unter verschiedenen Voraussetzungen freischalten könnt. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Kuriositäten, um die Sammlung in Clives Zimmer zu vervollständigen.

Final Fantasy 16 Facts

Wand der Erinnerungen vervollständigen

Die Wand der Erinnerungen wird erst ab der 24. Hauptquest “Eine neue Heimat“ im neuen Versteck freigeschaltet. Auf der Karte wird sie mit einem Truhensymbol in Clives Zimmer markiert. Die erste Erinnerung befindet sich mit „Der Schwur“ bereits an der Wand, die restlichen 21 Kuriositäten müsst ihr aber selber finden.

Die meisten Erinnerungen erhaltet ihr durch den Abschluss der Nebenquests in Final Fantasy 16. Einige wenige haben hingegen besondere Freischaltbedingungen. Ihr müsst alle 22 Erinnerungen finden, wenn ihr mit „Mein Schatzzz“ eine der Trophäen von Final Fantasy 16 freischalten wollt.

Keine der Erinnerungen ist verpassbar und ihr könnt sie allesamt auch noch nach der Story freischalten. Ladet dafür einfach nach der Story euren finalen Spielstand, dann könnt ihr euch weiterhin frei in der Spielwelt bewegen. In der folgenden Liste beschreiben wir euch die Fundorte aller 22 Gegenstände für die Wand der Erinnerungen in chronologischer Reihenfolge.

Fundorte aller 22 Erinnerungen

Wie gut kennst du Final Fantasy? (Quiz)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.