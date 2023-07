Orichalcum ist das wertvollste Material in Final Fantasy 16 und wird für die Herstellung der besten Ausrüstungsgegenstände benötigt. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller sechs Orichalcum in FF16, damit ihr keines verpasst.

Final Fantasy 16 Facts

Alle 6 Orichalcum-Fundorte in FF16

Orichalcum könnt ihr durch den Abschluss bestimmter Jagdaufträge und Nebenquests in Final Fantasy XVI erhalten. Es gibt genau sechs Orichalcum-Fundorte pro Spieldurchgang. Dafür müsst ihr folgende Aktivitäten abschließen:

Wofür wird Orichalcum benötigt?

Orichalcum wird zur Herstellung der besten Waffe und Rüstungen (Gürtel und Armreif) im regulären Spielverlauf benötigt. Genauer gesagt für folgende Items:

Götterdämmerung (Schwert): Benötigt 3x Orichalcum

Ouroboros (Gürtel): Benötigt 1x Orichalcum

Die Söhne Ouroboros‘ (Armreif): Benötigt 1x Orichalcum

Ihr benötigt fünf der sechs Orichalcum, um euch diese Ausrüstung herzustellen. Achtet darauf, keine Materialien im Spielverlauf zu verkaufen, da ihr sie nicht wieder zurückkaufen könnt. Ihr könntet sie dann erst wieder in einem New Game Plus bzw. im Final Fantasy Modus erneut erbeuten.

