Zur Herstellung von Ausrüstung könnt ihr in Final Fantasy 16 verschiedene Materialien und Ressourcen in der Spielwelt finden. Falls euch ein bestimmter Gegenstand fehlt, zeigen wir euch an dieser Stelle die Liste aller Fundorte für Materialien.

Final Fantasy 16 Facts

Für das Crafting in Final Fantasy XVI benötigt ihr die verschiedensten Materialien und Ressourcen. Manche Gegenstände findet ihr so gut wie überall, andere sind wiederum sehr selten oder gar nur einmal pro Spieldurchlauf zu finden. Die folgende Liste gibt euch alle Infos zu den Fundorten jeder Ressource.

Fundorte aller Materialien in FF16

