In Final Fantasy XVI könnt ihr mit dem Ultima-Schwert die beste Waffe im Spiel herstellen. Doch wo und wie könnt ihr die Ultima-Waffe genau freischalten und schmieden? An dieser Stelle listen wir euch alle Voraussetzungen dafür auf.

Ultima-Waffe in FF16 freischalten

Das Ultima-Schwert ist in eurem ersten Spieldurchgang von FFXVI nicht verfügbar. Erst im New Game Plus bzw. dem Final-Fantasy-Modus könnt ihr die Ultima-Waffe dann im Spielverlauf freischalten und selbst herstellen.

Wichtiger Hinweis: Damit bei der Herstellung vom Ultima-Schwert nichts schiefgeht, stellt sicher, dass ihr im Spielverlauf keine Materialien und Damit bei der Herstellung vom Ultima-Schwert nichts schiefgeht, stellt sicher, dass ihr im Spielverlauf keine Materialien und Waffen verkauft, die zur Herstellung von Ausrüstung wichtig sind. Aller Ressourcen, bei denen in der Infobox „Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet.“ solltet ihr sicherheitshalber nie verkaufen, da ihr sie nicht mehr zurückbekommt.

Ultima-Schwert herstellen

Für die Herstellung des Ultima-Schwerts im New Game Plus benötigt ihr drei Materialien. Zwei davon sind zu Beginn jedoch noch mit „???“ beschrieben und daher ist erst einmal nicht klar, was genau benötigt wird. Folgende Dinge werden benötigt:

Wort der Schöpfung

Veredelter Ewigschatten

Veredelte Götterdämmerung

Über das Wort der Schöpfung müsst ihr euch keine Gedanken machen. Dieses Material landet zu Beginn des NG+ direkt in eurem Inventar. Bei den anderen beiden Items handelt es sich um verbesserte Versionen der besten Waffen aus dem ersten Spieldurchgang. Wie ihr diese bekommt, beschreiben wir euch im Folgenden genauer.

Veredelter Ewigschatten herstellen

Für das Schwert „Veredelter Ewigschatten“ benötigt ihr folgende Gegenstände:

Makelloser Dunkelsplitter (1x): Erhaltet ihr automatisch im New Game Plus am Ende der 46. Hauptquest „Der letzte König“, nachdem ihr Barnabas/Odin besiegt habt.

Erhaltet ihr automatisch im New Game Plus am Ende der 46. Hauptquest „Der letzte König“, nachdem ihr Barnabas/Odin besiegt habt. Veredelter Eisbrand (1x): Solltet ihr bereits im Inventar haben, sofern ihr immer die neueste epische Waffe mit den Boss-Materialien beim Schmied hergestellt habt. Setzt voraus, dass ihr zuvor auch die veredelten Versionen der Lichtbrand, Felskeil, Blitzschlag, Flammenzunge und Sturmruf hergestellt habt.

Solltet ihr bereits im Inventar haben, sofern ihr immer die neueste epische Waffe mit den Boss-Materialien beim Schmied hergestellt habt. Setzt voraus, dass ihr zuvor auch die veredelten Versionen der Lichtbrand, Felskeil, Blitzschlag, Flammenzunge und Sturmruf hergestellt habt. Makelloser Meteorstein (8x): Erhaltet ihr im New Game Plus immer mal wieder als Beute nach Bosskämpfen oder ihr könnt sie in Truhen finden. Ihr könnt sie aber auch bei Charons Büdchen für 2.000 Gil pro Stück kaufen.

Erhaltet ihr im New Game Plus immer mal wieder als Beute nach Bosskämpfen oder ihr könnt sie in Truhen finden. Ihr könnt sie aber auch bei Charons Büdchen für 2.000 Gil pro Stück kaufen. Reißzahn (800x): Erhaltet ihr immer mal wieder als Beute nach Bosskämpfen oder von bestimmten Monstern in der Spielwelt (z.B. Wölfe). Ihr könnt sie aber auch bei Charons Büdchen für 40 Gil pro Stück kaufen.

Ihr benötigt übrigens nicht den normalen Ewigschatten aus dem ersten Spieldurchlauf zur Herstellung.

Veredelte Götterdämmerung herstellen

Für das Schwert „Veredelte Götterdämmerung“ benötigt ihr folgende Gegenstände:

Ihr benötigt auch hier nicht die normale Götterdämmerung aus dem ersten Spieldurchlauf zur Herstellung.

Ultima-Waffe schmieden

Habt ihr alle Materialien beisammen, könnt ihr die Ultima-Waffe beim blühenden Amboss herstellen. Damit nennt ihr die beste Waffe in Final Fantasy 16 euer Eigen. Sie besitzt einen Wert von jeweils 700 bei Angriff und Kampfgeist.

