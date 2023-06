Der schwarze Mann gehört zu den berüchtigten Gefahren in Final Fantasy XVI. Sein Fundort ist zu Beginn der Jagd zwar bekannt, allerdings ist der Weg dorthin etwas verwirrend. Deswegen zeigen wir euch im Folgenden, wie ihr zum schwarzen Mann gelangt und wie ihr ihn besiegen könnt.

Der schwarze Mann – Fundort

In Final Fantasy XVI gibt es insgesamt 32 berüchtigte Gefahren, die ihr übrigens alle erledigen müsst, wenn ihr alle Trophäen im Spiel freischalten möchtet. Die starken Feinde schalten sich im Spielverlauf nach und nach frei. Ihr könnt sie in eurem Versteck am Jagdbrett betrachten und weitere Informationen über sie erhalten. Um den schwarzen Mann als Jagdziel freizuschalten, müsst ihr zuerst die Nebenmission Das Gesetz der Rache II abschließen.

In der Regel seht ihr am Jagdbrett auch den Aufenthaltsort des Gegners. Das ist auch beim schwarzen Mann so, allerdings ist der Weg zu ihm ziemlich verwirrend.

Den schwarzen Mann findet ihr Heiligen Kaiserreich Sanbrèque. Reist zu Schnellreisepunkt Kielbrügg und geht Richtung Osten. Ihr komm zum Fundort des schwarzen Mannes über den Weintunnel, anders ist er nicht zu erreichen.

Damit ihr nicht lange suchen müsst, zeigt euch das folgende Bild den Weg und den Fundort vom schwarzen Mann:

Bei manchen berüchtigten Gefahren ist der Name am Jagdbrett gar nicht der richtige Name, darunter zählt euch der schwarze Mann. Sobald ihr den Fundort erreicht, erfahrt ihr, dass der Feind eigentlich Das Heilige Horn heißt. Das Heilige Horn ist mit dem Gefahrenrang B eingestuft und befindet sich auf Level 36. Er gehört also zu den etwas schwächeren berüchtigten Feinden in Final Fantasy XVI.

Nichtsdestotrotz erhaltet ihr natürlich eine Belohnung, wenn ihr Das Heilige Horn besiegt. Sobald ihr die berüchtigte Gefahr gebannt habt, bekommt ihr als Reward 2.200 EP, 75 Fertigkeitspunkte, 9800 Gil, 20 Ruhm, 1 Rotlegierung und 1 Meteorstein (Craftingmaterial).

Falls ihr Probleme bei der Suche haben solltet, zeigt euch das folgende Video den Weg zum Heiligen Horn:

