Der herrenlose Streuner gehört zu den berüchtigten Gefahren in Final Fantasy 16. Sein Fundort ist zu Beginn der Jagd jedoch unbekannt, deswegen verraten wir euch im Folgenden den Aufenthaltsort des Gegners.

Der herrenlose Streuner – Fundort

In Final Fantasy 16 gibt es insgesamt 32 berüchtigte Gefahren, die ihr übrigens alle besiegen müsst, wenn ihr alle Trophäen freischalten möchtet. Die starken Gegner schalten sich im Spielverlauf nach und nach frei. Ihr könnt sie in eurem Versteck am Jagdbrett anschauen und weitere Informationen über sie bekommen.

In der Regel seht ihr am Jagdbrett auch den Aufenthaltsort des Gegners. Aber das ist leider nicht bei allen Zielen der Fall. Am Jagdbrett ist der Fundort des herrenlosen Streuners mit drei Fragezeichen angegeben.

Den herrenlosen Streuner findet ihr im Königreich von Waluth, nördlich im Gebiet Vidargraes beziehungsweise südwestlich vom gleichnamigen Schnellreisepunkt. Der herrenlose Streuner ist ab der 49. Hauptmission „Zurück an der Quelle“ verfügbar, nachdem ihr die Nebenmission „Ein Licht im Dunkeln“ absolviert habt.

Damit ihr nicht lange suchen müsst, zeigt euch das folgende Bild den Fundort vom herrenlosen Streuner:

Hier findet ihr den herrenlosen Streuner. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bei manchen berüchtigten Gefahren ist nicht nur der Aufenthaltsort unbekannt, sondern auch der richtige Name, darunter zählt euch der herrenlose Streuner. Sobald ihr den Fundort erreicht, erfahrt ihr, dass der Gegner eigentlich Behemoth heißt. Behemoth ist mit dem Gefahrenrang S eingestuft und befindet sich auf Level 47. Bereitet euch also gut vor, wenn ihr gegen Behemoth antreten wollt.

Sobald ihr Behemoth besiegt habt, erhaltet ihr als Belohnung 20.000 Erfahrungspunkte, 200 Fertigkeitspunkte, 20.000 Gil, 55 Ruhm, 1 Behemoth-Fessel und 1 Orichalcum (Craftingmaterialien).