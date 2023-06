Rotlegierung ist ein seltener Gegenstand in FF16, den ihr zur Herstellung bestimmter Ausrüstungsgegenstände benötigt. An dieser Stelle listen wir euch alle Fundorte von Rotlegierung in Final Fantasy 16 auf, damit ihr sie nicht verpasst.

Rotlegierung in FF16 finden

Rotlegierung bekommt ihr im Spielverlauf von Final Fantasy XVI ausschließlich für den Abschluss von bestimmten Jagdaufträgen und Nebenquests. Die genauen Fundorte sehen wie folgt aus:

Pro Spieldurchlauf könnt ihr dementsprechend 6-mal Rotlegierung finden. Zur Herstellung von Ausrüstung benötigt ihr nur 3-mal Rotlegierung. Ihr könnt also mehr finden, als ihr braucht.

Wozu wird Rotlegierung benötigt?

Rotlegierung wird zur Herstellung von Waffen und Ausrüstungsgegenständen benötigt. Genauer gesagt für folgende Gegenstände:

Schwert „Excalibur“

Gurt der Drachentöterin

Armreife der Drachentöterin

Optional könnt ihr Rotlegierung auch für 1.500 Gil pro Stück verkaufen.

