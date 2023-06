Leunen gelten in Zelda: Tears of the Kingdom zwar nicht als Bosse, sind aber trotzdem die stärksten Gegner. Dementsprechend erhaltet ihr von Leunen mit unter den besten Loot im Spiel. Wir zeigen euch in diesem Guide deshalb, wo ihr Leunen findet und geben euch Tipps, wie ihr sie besiegt.

Fundorte aller Leunen

Es gibt insgesamt 34 Leunen im Spiel. Sie können als normaler Leune, Blauer Leune, Weißer Leune oder Silberner Leune auftauchen. Die Silbernen Leunen sind die stärksten Gegner im Spiel und hinterlassen unter anderem ein Silberer-Leune-Säbelhorn als Beute. Mit einer Synthese-Angriffsstärke von 55 ist es das beste Material, das ihr finden könnt.

Die Leunenjagd ihr außerdem interessant, weil ihr von Weißen und Silbernen Leunen den besten Bogen im Spiel erbeuten könnt. Der Chimärenbogen, den die Leunen besitzen, hat eine Angriffskraft von 32 x 3. Wenn ihr Glück habt, erhaltet ihr sogar den 5-Schüsse-Bonuseffekt. Mithilfe der Fels-Oktroroks könnt ihr dem Chimärenbogen auch nachträglich so einen Effekt verschaffen. Die Fundorte der 34 Leunen sind auf den zwei folgenden Karten markiert.

Karte mit allen Leunen an der Oberfläche

Die Karte zeigt euch die Fundorte aller Leunen an der Oberfläche. (Bildquelle: Zelda Dungeon)

Karte mit allen Leunen im Untergrund

Bedenkt, dass im Untergrund die meisten Leunen eine Panzerung haben, die ihr erst mit Bomben oder Hämmern zerstören müsst. Die Kämpfe sind also etwas aufwendiger, dafür erhaltet ihr aber auch nur im Untergrund Große Sonau-Energiekristalle als zusätzliche Beute, mit denen ihr eure Batterie erweitern könnt. Der beste Ort, um Leunen zu jagen, ist die Schwimmende Arena. Hier könnt ihr fünf Leunen nacheinander bekämpfen, darunter ist ein Weißer Leune und zwei Silberne Leunen.

Die Karte zeigt euch die Fundorte aller Leunen im Untergrund. (Bildquelle: Zelda Dungeon)

Tipps, um Leunen zu besiegen

Wenn ihr das beste Material looten wollt, dann müsst ihr euch mit Leunen anlegen. Ihr benötigt Leunen-Materialien aber auch, wenn ihr bestimmte Rüstungen verbessern möchtet. Leunen erscheinen zunächst unbesiegbar, aber mit der richtigen Taktik, wird der Kampf viel einfacher.

Esst vor dem Kampf ein Gericht, das eure Angriffskraft erhöht oder tragt eine entsprechende Rüstung (zum Beispiel das Barbaren-Set oder das Grimmige-Gottheit-Set).

oder tragt eine entsprechende Rüstung (zum Beispiel das Barbaren-Set oder das Grimmige-Gottheit-Set). Im Kampf gegen Leunen ist der Bogen eure wichtigste Waffe. Verpasst ihr einem Leunen nämlich einen Kopfschuss, sackt der Leune zu Boden und ist für einige Sekunden wehrlos .

. Um euch zu Beginn einen Vorteil zu verschaffen, solltet ihr euch zum Beispiel mithilfe eines Raketenschilds oder einer Erhöhung dem Leunen gleitend von oben nähern, um dann im Zeitlupenmodus viele Kopftreffer zu landen. Das macht auch den Kampf gegen gepanzerte Leunen angenehmer , da ihr so ganz einfach die Panzerung mit Bombenpfeil sprengen könnt.

, da ihr so ganz einfach die Panzerung mit Bombenpfeil sprengen könnt. Alternativ könnt ihr die Leunen-Maske oder Majoras-Maske tragen und zum Leunen laufen. Das Monster wird euch zunächst nicht attackieren und ihr könnt in Ruhe den ersten Kopftreffer landen.

Trefft ihr einen Leunen mit einem Pfeil mitten ins Gesicht, geht das Monster kurzzeitig zu Boden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wenn der Leune wehrlos zusammensackt, teilt ihr mit eurer stärksten Waffe drei bis vier Treffer aus. Besitzt ihr schon einen starken Chimärenbogen, schießt ihr weitere Pfeile in den Kopf, um kritischen Schaden anzurichten.

Besitzt ihr schon einen starken Chimärenbogen, schießt ihr weitere Pfeile in den Kopf, um kritischen Schaden anzurichten. Bevor der Leune wieder aufsteht, geht ihr zum Rücken des Monsters und drückt die A-Taste, um auf dem Leunen zu reiten . Solange ihr auf dem Leunen sitzt, könnt ihr mit eurer Waffe Schläge austeilen.

. Solange ihr auf dem Leunen sitzt, könnt ihr mit eurer Waffe Schläge austeilen. Wenn euch der Leune abwirft, geht ihr schnell in den Zeitlupenmodus über , um mit eurer verbliebenen Ausdauer Pfeile in den Hinterkopf des Leunen zu schießen.

, um mit eurer verbliebenen Ausdauer Pfeile in den Hinterkopf des Leunen zu schießen. Anschließend solltet ihr in die Verteidigung über gehen und auf den richtigen Moment für den nächsten Kopftreffer warten, um die Prozedur zu wiederholen.

Wie diese Strategie im Kampf gegen einen Leunen aussieht, könnt ihr euch im folgenden Video noch mal anschauen!

