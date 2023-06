Das Phantom-Set gehört zu den Rüstungen in Zelda: Tears of the Kingdom, die eure Angriffskraft steigern. Eine Rüstung mit solch einem Effekt solltet ihr definitiv besitzen und glücklicherweise ist es ziemlich einfach, alle Teile des Phantom-Sets zu beschaffen.

Warum ist das Phantom-Set so gut?

Das Phantom-Set ist die vielleicht beste Rüstung für den Anfang eures Abenteuers. Der Zusatzeffekt (Angriffskraft ↑) ist natürlich sehr gut, aber das Barbaren-Set und das Grimmige-Gottheit-Set haben den gleichen Effekt. Was das Phantom-Set unterscheidet ist die hohe Basisverteidigung. Jedes Rüstungsteil hat eine Abwehr von 8 – das komplette Set somit 24. Um solch eine Abwehr mit anderen Sets zu erhalten, müsst ihr die Rüstungsteile erst mehrfach verbessern.

Dadurch ihr das Phantom-Set die perfekte Rüstung für den Beginn. Irgendwann wird das Phantom-Set jedoch seinen Vorteil einbüßen, denn sie gehört zu den Rüstungen, die ihr nicht aufwerten könnt. Im fortgeschrittenen Verlauf eures Abenteuers solltet ihr deshalb auf die oben erwähnten Alternativen setzen, sobald ihr sie aufgewertet habt.

Nichtsdestotrotz sollte das Phantom-Set für sehr viele Stunden eine enorme Hilfe sein. Wo ihr die drei Rüstungsteile findet, verraten wir euch nachfolgend.

Phantom-Helm

Den Phantom-Helm findet ihr ganz im Süden von Hyrule am Meer von Phirone. Bei der Pafar-Küste findet ihr in der Felsdecke eine Höhle mit der gesuchten Schatztruhe. Ein Raketenschild oder der Deckensprung sollten euch dabei helfen, in die Höhle zu gelangen.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Höhle mit dem Phantom-Helm. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Phantom-Helm alternativ im folgenden Video an!

Phantom-Rüstung

Für die Phantom-Rüstung müsst ihr euch in den Süden des Hyrule-Gebirges begeben. An der Grenze zur Gerudo-Hochebene findet ihr am Ende des Tamiond-Flusses eine Höhle, die ihr erkunden müsst. Am Ende der Höhle erreicht ihr einen weitläufigen Bereich.

Genau vor euch ist die Schatztruhe auf einer höheren Ebene. Da die Wände feucht sind, könnt ihr jedoch nicht klettern. Ihr müsst einmal herumlaufen, wo ihr brüchige Felsen zerstören müsst, die den Weg zur Truhe blockieren. Aber Achtung: Hier erscheinen Miasma-Hände, die euch jagen werden!

Die Karte zeigt euch den Fundort der Höhle mit der Phantom-Rüstung. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Phantom-Rüstung alternativ im folgenden Video an!

Phantom-Beinschutz

Der Phantom-Beinschutz ist ebenfalls ganz einfach zu erhalten. Dazu müsst ihr euch in den Südosten der Gerudo-Wüste begeben. Hier gibt es einen Bereich mit vielen Sandstrudeln, in die ihr hineinfallen könnt. Die Schatztruhe mit dem Phantom-Beinschutz befindet sich unter dem dritten Sandstrudel in der zweiten Spalte (schaut auf eure Karte und zoom hinein).

Die Karte zeigt euch den Fundort der Ruine mit der Phantom-Beinschutz. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Phantom-Beinschutz alternativ im folgenden Video an!

