Das Sonanium-Set ist eine der praktischsten Rüstungen in Zelda: Tears of the Kingdom. Es erhöht nämlich die Energieeffizienz, wenn ihr Sonau-Bauteile verwendet. Wenn ihr euch zum Beispiel ein Fahrzeug baut, könnt ihr es mit dem Sonanium-Set länger benutzen. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte der drei Rüstungsteile.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

Sonanium-Beinschutz

Der Sonanium-Beinschutz befindet sich im Akkala-Luftraum in der großen Kugel neben der Steinbruch-Insel. Auf der Steinbruch-Insel gibt es den Gikaqun-Schrein. Falls ihr diesen schon freigeschaltet habt, könnt ihr euch direkt dorthin teleportieren. Ansonsten müsst ihr vom Archipel von Süd-Akkala zur Insel fliegen.

Begebt euch zur Steinbruch-Insel. In der schwebenden Kugel südwestlich ist die Truhe mit dem Sonanium-Beinschutz. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Auf der Steinbruch-Insel müsst ihr die leuchtende Vorrichtung aktivieren, wodurch das Katapult gestartet wird. Stellt euch drauf, um auf die höhere Ebene der Insel zu fliegen. Wiederholt das dort, um schließlich die höchste Ebene zu erreichen. Hier müsst ihr das Katapult so ausrichten, dass es auf das Loch in der großen schwebenden Kugel zeigt.

Danach legt ihr einen quadratischen Stein auf das Katapult, damit der Stein in die große Kugel geschleudert wird. Lasst euch danach ebenfalls in die Kugel schleudern. Schnappt euch dort den Stein und legt ihn auf den Schalter – die äußere Wand fängt an, sich zu drehen.

Mithilfe des Katapults müsst ihr einen Stein in die Kugel befördern. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Klettert anschließend auf eine Säule und benutzt den Deckensprung, um die Kugel zu verlassen. Dann gleitet ihr vorsichtig nach unten und versucht, durch den Eingang in die untere Ebene der Kugel zu gleiten. Hier findet ihr die Truhe mit dem Sonanium-Beinschutz.

Schaut euch den Weg zu dem Sonanium-Beinschutz alternativ im folgenden Video an!

Zelda Tears of the Kingdom: Sonanium-Knieschützer finden Abonniere uns

auf YouTube

Sonanium-Rüstung

Die Sonanium-Rüstung ist im Necluda-Luftraum auf der Sonanium-Werk-Insel versteckt, die östlich von der Vergessenen Himmelsinsel liegt. Im Nordosten der Sonanium-Werk-Insel müsst ihr die leuchtende Vorrichtung aktivieren und dann mithilfe der Luftströme nach oben gleiten.

Begebt euch zur Sonanium-Werk-Insel, um die Sonanium-Rüstung zu finden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Oben findet ihr ein Loch, das ins Innere der Insel führt. Dabei müsst ihr Laserstrahlen ausweichen. Unten angekommen, findet ihr den Jan'samino-Schrein. Hinter dem Schrein müsst ihr eine Wasserfrucht (oder etwas Ähnliches) in die Lava nahe der Wandsäule werfen, um eine Plattform zu kreieren.

Benutzt dort, wo die Plattform in der Lava ist, den Deckensprung. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Stellt euch danach auf die Plattform und benutzt den Deckensprung, um in einen Hohlraum in der Säule zu gelangen, wo die Truhe mit der Sonanium-Rüstung versteckt ist.

Schaut euch den Weg zu der Sonanium-Rüstung alternativ im folgenden Video an!

Zelda Tears of the Kingdom: Sonanium-Rüstung finden Abonniere uns

auf YouTube

Sonanium-Helm

Für den Sonanium-Helm müsst ihr im Süden des Hebra-Luftraums nach der Dunkelruinen-Insel suchen. Aktiviert im Nordwesten der Insel die Vorrichtung, damit das Wasser auf der Insel abfließt. Danach könnt ihr von der Südseite aus ins Innere der Dunkelruinen gelangen.

Im Inneren der Dunkelruinen-Insel findet ihr den Sonanium-Helm. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Benutzt im Inneren die Spiegel, um den Lichtstrahl bis zu einem großen Wandschalter weiterzuleiten. Wenn ihr diesen aktiviert, senken sich die Wände und ihr werdet erkennen, dass über dem Wandschalter eine Truhe auf einer Plattform steht. In der Truhe befindet sich der Sonanium-Helm. Mit dem kompletten Set erhöht sich eure Batterieleistung merklich.

Schaut euch den Weg zu dem Sonanium-Helm alternativ im folgenden Video an!

Zelda Tears of the Kingdom: Sonanium-Helm finden Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.