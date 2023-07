Das Wildnis-Set ist das klassische Outfit von Link aus Breath of the Wild. Ihr könnt euch dieses Rüstungsset auch in Zelda: Tears of the Kingdom besorgen. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte der entsprechenden Rüstungsteile.

Inhaltsverzeichnis 1. Wildnisgewand 2. Wildnismütze 3. Wildnishose

Wildnisgewand

Um das Wildnisgewand zu erhalten, müsst ihr euch im Untergrund den Weg ganz in den Südwesten der Karte bahnen. Hier findet ihr das Gerudo-Dunkelfossil. Trotz aktivierter Wurzel ist es hier ziemlich dunkel, sodass ihr auf Leuchtsamen zurückgreifen solltet, um das Fossil besser zu erkennen. Folgt dem Fossil bis zum Schädel, wo ihr die Schatztruhe mit dem Wildnisgewand entdecken werdet.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Wildnisgewands. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Wildnisgewand alternativ im folgenden Video an!

Wildnismütze

Für die Wildnismütze müsst ihr euch im Untergrund ganz in den Nordwesten begeben. Hier gibt es ein weiteres Fossil, das Hebra-Dunkelfossil. Erneut findet ihr die Schatztruhe auf einer Plattform unter der Schädeldecke des Fossils. In der Schatztruhe befindet sich die Wildnismütze.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Wildnismütze. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Wildnismütze alternativ im folgenden Video an!

Wildnishose

Das letzte Rüstungsteil des Wildnis-Sets ist die Wildnishose. Dazu müsst ihr den Nordosten des Untergrunds erkunden. Nördlich vom Feuertempel liegt das Eldin-Dunkelfossil an der Kartengrenze.

Da es in dem Gebiet ziemlich heiß ist, braucht ihr zweifachen Brandschutz. Besorgt euch deshalb eine Rüstung mit einem passenden Effekt oder kocht ein Gericht beziehungsweise eine Medizin. Wie bei den anderen Teilen steht auch die Schatztruhe mit der Wildnishose im Schädel des Dunkelfossils.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Wildnishose. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Wildnishose alternativ im folgenden Video an!

