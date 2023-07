Seit 1986 sind Link und Zelda in verschiedenen Kunst- und Grafikstilen über die Bildschirme der Spieler gerannt. Insbesondere der Teil Majora's Mask wurde von den Fans sehr gut aufgenommen, aber ein Zelda-Spiel wie dieses wird wahrscheinlich nie wieder erscheinen.

The Legend of Zelda: Art Director von Majora’s Mask wollte weiteres Spiel

Der Art Director von Majora’s Mask, Takaya Imamura, konnte mit seinem einzigartigen Stil viele Spielefans begeistern. Das Spiel, das im Jahr 2000 für die N64-Konsole erschien, erhielt zu Recht die Titel #2 Bestes N64-Spiel von 2000, #1 am meisten diskutiertes N64-Spiel von 2000 und #1 am meisten geteiltes N64-Spiel von 2000 (Quelle: Metacritic).

Das war jedoch nicht sein einziges Werk. Er war auch an A Link to the Past und The Wind Waker beteiligt, aber er hatte eigentlich noch etwas Großes vor. In einem Interview mit VGC verriet er, dass er gerne noch einmal an der Zelda-Serie gearbeitet hätte. Er wollte etwas Einzigartiges schaffen, „mit einem kleinen Twist, in einer seltsamen und einzigartigen Welt, ähnlich wie bei Majora’s Mask“, so der Art Director (Quelle: VGC).

Schon Majora’s Mask besaß eine einzigartige Welt, wie dieser Trailer beweist:

The Legend of Zelda Majora's Mask Switch

Leider konnte er sich und den Fans diesen Traum nicht mehr erfüllen, da er seit 2021 im wohlverdienten Ruhestand ist. Allerdings verriet er noch eine Sache. Im selben Interview sprach er über den Ursprung des Namens des N64-Spiels.

Der Produzent der Zelda-Reihe, Eiji Aonuma, hatte zuvor behauptet, dass der japanische Name des Spiels, Majora’s Mask, eine Anspielung auf den Film Jumanji sei. Imamura erklärte jedoch gegenüber VGC, dass der Titel tatsächlich von einem anderen Film inspiriert wurde.

Ja, der Name basierte ursprünglich auf meinem Namen. Ich wollte den Teil „Jura“ verwenden, weil ich ein großer Fan von Jurassic Park bin. „Ima-Jura“ … daher stammt der Name.

Takaya Imamura spricht über die Zukunft von F‑Zero

Neben Spielereihen wie The Legend of Zelda und Mario Kart war auch F‑Zero bei den Fans sehr beliebt. Hier warten die Spieler jedoch vergeblich auf einen neuen Teil. Takaya Imamura verriet, warum das so ist:

