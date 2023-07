Mario Kart 8 Deluxe ist das erfolgreichste Spiel auf der Switch. Bis heute werden noch neue Strecken veröffentlicht. Ein legendärer Nintendo-Entwickler erklärt jetzt, dass eine andere Rennspielreihe darum keine Chance hat.

Diese Nintendo-Reihe wartet immer noch auf ein Comeback

Seit 19 Jahren ist kein neues F-Zero erschienen. Dabei zählt die Rennspielreihe eigentlich zu bekanntesten Nintendo-Marken und wird immer noch in Spielen wie Super Smash Bros. Ultimate geehrt. Der ehemalige Nintendo Enwickler Takaya Imamura spricht jetzt im Interview mit VGC über die Zukunft der Reihe (Quelle: VGC).

Imamura wurde gefragt, warum Nintendo-Spiele wie Star Fox mehr Aufmerksamkeit bekommen als F-Zero:

„Ich glaube es liegt daran, dass Mario Kart das beliebteste Rennspiel von Nintendo ist und ein neues F-Zerso ein Vermögen kosten würde. Mein Eindruck ist, dass (Nintendo-Chef Shigeru Miyamoto) Star Fox sehr zugetan ist.“

Imamura hat selbst an Spielen wie F-Zero, Star Fox und Zelda: Majoras Mask gearbeitet. Laut seiner Einschätzung haben Nintendos interne Entwickler jetzt aber zu viel mit anderen Spielen zu tun, um sich um F-Zero zu kümmern. Allerdings gäbe es auch viele anderen Menschen, die an Nintendo-Spiele arbeiten wollen. Der Switch-Hersteller solle die Verantwortung an andere weitergeben, wenn er genug Vertrauen in diese Entwickler hat.

Mario Kart 8 Deluxe ist der größte Switch-Hit

Imamura hat sich bereits vor zwei Jahren zur Zukunft von F-Zero geäußert. Damals fehlte ihm nach eigener Aussage noch die richtige Idee, um die Reihe zurückzubringen. Die Konkurrenz mit Mario Kart 8 kommt da jetzt noch erschwerend hinzu.

Mario Kart 8 Deluxe ist unglaublich erfolgreich. Insgesamt wurden mehr als 50 Millionen Exemplare des Fun-Racers verkauft. Das bedeutet, dass fast die Hälfte aller Switch-Besitzer auch mit Mario und seinen Freunden um die Wette fährt (Quelle: Nintendo). Da ist es verständlich, dass der japanische Videospielriese es nicht riskieren will, selbst einen Konkurrenten auf den Markt zu bringen. Immerhin wird der Kult-Reihe in Mario Kart 8 mit der Strecke Mute City ein Denkmal gesetzt.

