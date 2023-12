Beliebter Star will Link spielen: Fan-Traum für Zelda-Film könnte wahr werden

Es ist offiziell, The Legend of Zelda bekommt eine Realverfilmung. Natürlich machen sich im Netz allerlei Gerüchte und Überlegungen breit, wer denn welche Rollen übernehmen könnte. Percy-Jackson-Hauptdarsteller Walker Scobell äußert sich zu diesen eindeutig.

The Legend of Zelda Facts

Wer wird der Held von Hyrule?

Fans im Netz sind sich einig. Walker Scobell, der den Percy Jackson in der gleichnamigen Serie spielt, wäre der perfekte Kandidat für die Rolle des Link. Bei der Premiere in New York hat ihn Variety gefragt, ob er sich denn vorstellen könne, diese Rolle zu übernehmen. Zur vermutlich großen Freude der Fans kann er das tatsächlich. (Quelle: Variety)

„Ich bin mir nicht sicher, aber wenn sie zu mir kämen und mich fragen würden, dann würde ich zu 100 Prozent darüber nachdenken.“

Scobell sagt weiterhin, dass er selbst lediglich „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ gespielt habe, allerdings sein Vater ein riesiger Zelda-Fan sei. Dieser habe früher sehr viele Zelda-Spiele gespielt, somit wäre es für ihn mit Sicherheit eine große Ehre, seinen Sohn in einer Filmadaption als Link zu sehen. Alterstechnisch würde es definitiv passen. Scobell ist 14 Jahre alt und Link wird in den Spielen zwischen 10 und 16 Jahren dargestellt.

Und wer wird Zelda? Auch dazu gibt es Meinungen

Kurz nachdem Nintendo offiziell angekündigt hat, dass The Legend of Zelda eine Realfilmadaption bekommen wird, haben Fans neben der Besetzung für Link natürlich auch über eine mögliche für die Prinzessin von Hyrule nachgedacht und sind auf Hunter Schafer gekommen.

Und auch sie ist nicht abgeneigt von der Idee, wie sie Variety bei der Premiere des Films „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes“ berichtet, in dem sie Tigris Snow verkörpert. (Quelle: Variety)

„Das wäre so cool. Ich liebe das Spiel wirklich sehr. Ich habe es schon als Kind gespielt und spiele es auch heute noch. Wer weiß! Auf jeden Fall könnte das echt cool sein.“

Auf welches Spiel sie sich genau bezieht und ob sie weiß, dass es mehrere Zelda-Teile gibt, lässt sich daraus allerdings nicht erkennen. Es bleibt abzuwarten, wen sich Nintendo als Cast zusammenstellen wird, aber es wird mit Sicherheit eine gelungene Zusammenstellung.

Übrigens hat sich der Regisseur des Zelda-Films, Wes Ball, neulich dazu geäußert, dass es keine Ähnlichkeit mit Der Herr der Ringe geben wird. Mehr dazu lest ihr hier:

