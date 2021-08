Das neue Sci-Fi-Fantasy-Spiel XEL beschreibt sich selbst als „Zelda-like“. Der neue Ankündigungs-Trailer zeigt erste Szenen der Action-Adventure-Hoffnung aus Deutschland, die durchaus Lust auf mehr machen.

XEL: Neues Zelda-like aus Deutschland zeigt Ankündigungs-Trailer

Wer heutzutage an Zelda denkt, der hat als erstes wahrscheinlich den modernen Switch-Klassiker Breath of the Wild im Kopf. Doch bevor Zelda zum riesigen Open-World-Rollenspiel wurde, waren die Spiele der Reihe vor allem eines: Action-Adventure.

Das deutsche Entwicklerstudio Tiny Roar versucht nun mit seinem neuen Spiel XEL, dieses Zelda-Gefühl der alten Teile einzufangen. Kurz vor dem Start der gamescom 2021 veröffentlichte der Publisher Assemble Entertainement nun einen Ankündigungs-Trailer, welcher uns einen ersten Eindruck vom Spiel gibt:

Im 3D-Action-Adventure schlüpft ihr in die Rolle von Reid, die mit ihrem Raumschiff auf der fremden und namensgebenden Welt XEL abstürzt. Um die Misere perfekt zu machen, hat Reid anscheinend auch noch ihr Gedächtnis verloren. Eure Aufgabe liegt nun darin, die geheimnisvolle Welt zu erkunden und in Erfahrung zu bringen, was zur Hölle ihr hier zu suchen habt.

Ein 3D-Action-Adventure mit herausfordernden Dungeons

Bewaffnet mit Schwert und Schild erkundet ihr in XEL neben der Oberwelt auch zahlreiche Dungeons, die euch vor knifflige Rätsel stellen. Innerhalb der Dungeons findet ihr immer wieder neue Ausrüstung und Fähigkeiten, die euch bei eurer Reise helfen. Klingt vertraut, oder? Auch die Entwickler machen in der Spielbeschreibung keinen Hehl daraus, dass die Zelda-Reihe Pate für ihr Spiel stand.

Neben den Rätseleinlagen spielen auch Kampfpassagen eine wichtige Rolle – hierbei steht ihr vor allem durchgedrehten Robotern und Tieren gegenüber, die ihr mit Angriffskombos, geschickten Ausweichmanövern und präzisen Paraden zu Boden schickt. Das Spielgeschehen haltet ihr die meiste Zeit aus der Top-Down-Sicht im Auge. So behaltet ihr stets den Überblick und könnt zudem hoffentlich die zahlreichen Geheimnisse entdecken, die in der Spielwelt versteckt sind.

XEL erscheint voraussichtlich im Sommer 2022 für den PC, die Nintendo Switch sowie Xbox Series X|S und PlayStation 5. Ob das Action-Adventure der großen Zelda-Vorlage gerecht wird, muss sich jedoch noch zeigen.