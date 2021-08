Besitzer einer Xbox Series X|S oder einer PS5 können sich ab heute über einen kleinen, aber feinen Patch für Ubisofts Action-Abenteuer Assassin's Creed: Odyssey freuen, der ein langersehntes Update mit sich bringt.

Entwickler Ubisoft spendiert dem epischen Abenteuer Assassin's Creed: Odyssey ein höchst willkommenes Upgrade, das Next-Gen-Gamer auf der PlayStation 5 und auf der Xbox Series X|S genießen können: Ein neuer Patch ermöglicht es endlich, das antike Griechenland in butterweichen 60 FPS zu erkunden.

Assassin's Creed: Odyssey bekommt FPS-Patch auf Next-Gen-Konsolen

Seit heute morgen (24. August) um 8 Uhr ist das Update 1.6.0 für Assassin's Creed: Odyssey auf der PS5 und der Xbox Series X|S online. Mit einer Dateigröße von unter 500 MB ist der Patch verhältnismäßig klein, aber die Wirkung dafür umso größer: Die Framerate wird auf den Next-Gen-Konsolen einen Boost erhalten und auf 60 FPS gehoben werden. Zuvor lief das Spiel auf allen Konsolen nur mit 30 FPS.

Es handelt sich hierbei nicht um einen Next-Gen-Port, sondern schlicht um ein verbessertes Feature der Last-Gen-Version des Spiels, das auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S sein volles Potenzial entfalten kann.

Xbox Series X|S und PS5 erhalten Performance-Upgrade

Der FPS-Boost ist ein äußerst willkommenes Upgrade für Fans von Assassin's Creed: Odyssey. Einige hatten sicherlich bereits zum Release der Next-Gen-Konsolen mit einem 60-FPS-Abenteuer gerechnet. Nun wird dieses Erlebnis mit ein bisschen Verspätung endlich per Patch nachgereicht.

Nun könnt ihr euch mit Kassandra oder Alexios also wieder ins antike Griechenland stürzen und euch auf die Suche nach den hinterlistigen Kultisten begeben – allerdings dieses Mal mit einer deutlich verbesserten Framerate. Somit wird euer Abenteuer in Assassin's Creed: Odyssey also noch ein bisschen hübscher ausfallen.