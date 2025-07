Urlaub in Polen? Darauf sollten Diesel-Fahrer unbedingt achten

Wer mit dem Auto nach Polen fährt, sollte sich vorab mit den Bezeichnungen an den Tankstellen vertraut machen. Besonders wichtig ist das für Diesel-Fahrer, denn der Kraftstoff trägt dort einen anderen Namen als in Deutschland.

Wie heißt „Diesel“ in Polen?

In Polen heißt Diesel „ON“, was für „Olej Napędowy“ steht. Übersetzt bedeutet das „Antriebsöl“. An den Zapfsäulen steht meist in großen Buchstaben „ON“. Haltet ihr Ausschau nach den Spritpreisen an den Schildern, ist dort ebenfalls „ON“ zu sehen. Teilweise ist der hierzulande gängige Begriff Diesel zusätzlich klein abgedruckt. Bei Tankstellen der Kette Orlen findet man zudem noch die Unterscheidung in die Sorten „Verva“ und „Efecta“. Bei Verva handelt es sich um Premium-Diesel, wie man ihn zum Beispiel auch als „V-Power“-Diesel bei Shell-Tankstellen kennt. Die Verva-Kraftstoffe sollen laut Orlen:

bessere Motorleistung bieten

geringeren Verbrauch ermöglichen

den Motor und die Einspritzsysteme reinigen

bessere Kältebeständigkeit (bei Diesel im Winter) haben

Preislich liegt Verva etwas über dem Standardkraftstoff, wird aber gerne für neuere oder leistungsstärkere Fahrzeuge empfohlen. Efecta ist der Standard-Kraftstoff von Orlen. Ob sich so ein Premium-Kraftstoff lohnt? Das sagt der ADAC dazu:

Die Premiumkraftstoffe schaden den Motoren nicht, aber die ausgelobte positive Wirkung ist einerseits schwer nachzuprüfen, andererseits ist sie bei Alltagsautos auch eher unwahrscheinlich, da Golf, Corsa oder Mini auf den täglichen Weg zur Arbeit ausgelegt sind und nicht auf die schnellste Runde am Hockenheimring. Wer seinem Auto aber mit dem teuren Sprit etwas Gutes tun möchte, der macht nichts falsch.

Wichtig: An den Zapfsäulen findet ihr neben ON für Diesel auch PB 95 und PB 98 für Benzin mit 95 bzw. 98 Oktan. Zudem wird an vielen Tankstellen LPG für Flüssiggas angeboten. Ein Tipp für unterwegs: Ladet euch eine App mit aktuellen Tankstellenpreisen herunter, um günstig und sicher zu tanken.

Diesel tanken in Polen: Das sollte man beachten

Die Qualität des Dieselkraftstoffs in Polen entspricht den EU-Normen und ist besonders an Marken-Tankstellen wie Orlen, Shell, BP oder Circle K absolut zuverlässig. Vor allem in der kalten Jahreszeit lohnt es sich, auf spezielle Diesel-Varianten zu achten. Viele Tankstellen bieten in den Wintermonaten einen sogenannten Winterdiesel an, der besser für niedrige Temperaturen geeignet ist. Dieser ist oft als „Arctic“, „ON Arctic“ oder „Premium Diesel“ gekennzeichnet.

Beim Tanken selbst gibt es keine großen Unterschiede zu Deutschland. Gezahlt werden kann fast überall mit Kreditkarte, EC-Karte oder Bargeld (Polnischer Złoty). Wer an der Autobahn tankt, sollte jedoch mit höheren Preisen rechnen. Preislich liegt Diesel in Polen oft etwas günstiger als in Deutschland, was sich bei längeren Fahrten durchaus bemerkbar macht.