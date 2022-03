Die Kosten für Benzin befinden sich derzeit auf einem Höchststand. Wer trotzdem nicht auf das Auto verzichten kann oder will, ist natürlich sehr daran interessiert herauszufinden, wo er günstig tanken kann. Gut zum Vergleich von Spritpreisen geeignet sind kostenlose Tank-Apps für das Smartphone. Mit welchen dieser für Android & iOS erhältlichen Apps ihr beim Tanken am besten Geld sparen könnt, erfahrt ihr in unserem Artikel.

Die Preise für Kraftstoff unterliegen zusätzlich zum aktuell hohen Niveau auch kurzfristigen Schwankungen und können sich bei den einzelnen Tankstellen unterscheiden, so dass es sich lohnt, nach den derzeit günstigsten Tankmöglichkeiten Ausschau zu halten. Dabei unterstützen euch kostenlos erhältliche Tank-Apps, von welchen wir euch drei der besten für Android & iOS im Folgenden vorstellen:

TankenApp: Einfach bedienbare Vergleichs-App mit Preisprognose

Die TankenApp mit Benzinpreistrend ist eine besonders einfach bedienbare Spritpreis-App: Ihr braucht nur die benötigte Kraftstoffart und den Radius, innerhalb dessen ihr tanken wollt, festlegen und schon werden euch die günstigsten Angebote in eurer Nähe angezeigt. Weiterhin könnt ihr noch das maximale Alter des von der Tankstelle gemeldeten Preises festlegen und es gibt eine praktische Preisprognose.

Hinweis in eigener Sache: Die TankenApp ist ein Produkt der Ströer Media Brands GmbH, zu der auch GIGA.DE gehört. Die Berichterstattung findet trotzdem redaktionell unabhängig statt. Wir haben die Version 2.9.1 auf einem Samsung Galaxy S10+ getestet.

Vorteile Nachteile Kostenlos

Unkomplizierte Bedienung

Praktische Preisprognose Mit Werbeeinblendungen, lassen sich in der kostenpflichtigen Pro-Version ausschalten

Android:

TankenApp mit Benzinpreistrend Entwickler: Ströer Media Brands GmbH

iPhone/iPad:

TankenApp mit Benzinpreistrend Entwickler: Stroer Media Brands GmbH

Clever-tanken.de: Übersichtliche Tank-App mit Geschwindigkeitsproblemen

Clever-tanken.de ist eine einfach bedienbare Tank-App, die euch nach gewünschter Filterung Tankstellen in eurer Umgebung inklusive Preisen anzeigt. Dabei ist der Suchradius sowie die gewünschte Spritsorte einstellbar. Die Ergebnisse werden von der App übersichtlich dargestellt und ihr könnt durch diese scrollen.

Außerdem können die Suchergebnisse nach Preis, Entfernung oder alphabetisch sortiert werden. Weiterhin ist eine Kartenansicht mit einer Navigationsfunktion, die auf Google Maps zugreift, verfügbar. Als Bonus gibt es gelegentlich Rabattcodes für bestimmte Tankstellen, die man über die „Clever Deal“-Schaltfläche erreicht.

Vorteile Nachteile Übersichtlich

Einfache Bedienung

Geringer Datenverbrauch Teilweise recht schwerfällig

Android:

clever-tanken.de Entwickler: infoRoad GmbH

iPhone/iPad:

clever-tanken.de Entwickler: infoRoad GmbH

ADAC-Spritpreise-App: Leistungsstark und werbefrei

In der ADAC-Spritpreise-App legt ihr zunächst euren Standort fest, wählt die gewünschte Kraftstoffsorte und könnt euch dann die verfügbaren Tankstellen in der Umgebung wahlweise in der Kartenansicht oder als Liste anzeigen lassen.

In der Listenansicht können die Ergebnisse nach Entfernung, Preis und alphabetisch sortiert werden. Außerdem ist eine Navigation und ein integrierter Stauscanner verfügbar.

Vorteile Nachteile Schnell

Keine Werbung

Routenplaner Beschränkte Auswahl von Kraftstoffsorten

Android:

ADAC Spritpreise Entwickler: ADAC e.V.

iPhone/iPad:

ADAC Spritpreise Entwickler: ADAC e.V.

Fazit

Die TankenApp punktet mit einfacher Bedienung und einer praktischen Preisprognose, enthält in der kostenlosen Version jedoch Werbeeinblendungen. Die Clever-tanken-App ist zwar übersichtlich gestaltet und einfach bedienbar, man benötigt bei der Verwendung jedoch etwa Geduld, da sie teils schwerfällig reagiert. Die ADAC-Spritpreise-App ist sehr schnell und außerdem werbefrei, allerdings fehlen alternative Kraftstoffarten.