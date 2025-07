Kann man ein Fahrrad mit dem Deutschland-Ticket mitnehmen?

Das Deutschland-Ticket, auch bekannt als 58-Euro-Ticket, hat sich seit seiner Einführung als günstige und flexible Möglichkeit etabliert, den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland zu nutzen. Viele Pendler und Gelegenheitsfahrer stellen sich jedoch die Frage: Darf man mit dem Deutschland-Ticket auch ein Fahrrad mitnehmen?

Fahrrad mit dem Deutschland-Ticket: So sieht es aus

Die kurze Antwort lautet: Nein, die Fahrradmitnahme ist im Deutschland-Ticket nicht automatisch enthalten. Wer sein Fahrrad im Nahverkehr mitnehmen möchte, benötigt in der Regel ein zusätzliches Fahrradticket. Die genauen Regelungen dafür unterscheiden sich je nach Verkehrsverbund und Bundesland.

Für die Mitnahme eines Fahrrads gelten die Tarife der einzelnen Verkehrsunternehmen. Das unterscheidet sich je nachdem, wer die Fahrt durchführt.

Einige Verkehrsverbünde bieten bestimmte Zeiträume an, in denen Fahrräder kostenfrei transportiert werden dürfen, zum Beispiel außerhalb der Hauptverkehrszeiten oder am Wochenende. In anderen Regionen ist für die Mitnahme rund um die Uhr ein extra Ticket erforderlich. Teilweise ist die Fahrradmitnahme zu Stoßzeiten auch verboten. Die Preise für ein Fahrradticket variieren dabei je nach Strecke und Verkehrsunternehmen.

Wichtiger Hinweis: In manchen Verkehrsverbünden kann man mit einer Monats- oder Jahreskarte gegen einen Aufpreis ein Fahrradticket als Zusatzoption buchen. Beim Deutschland-Ticket ist das derzeit nur vereinzelt möglich. Meistens muss das Fahrradticket pro Fahrt oder als Tageskarte extra gekauft werden.

Wie sieht es aus, wenn man einen Hund mitnehmen möchte?

Diese Ausnahmen gibt es

Eine Ausnahme gibt es jedoch für faltbare Fahrräder oder E-Scooter, die zusammengeklappt als Gepäckstück gelten. Diese dürfen in der Regel kostenlos mitgenommen werden, sofern sie die vorgeschriebenen Maße nicht überschreiten.

Wer mit dem Deutschland-Ticket reist und sein Fahrrad dabei haben möchte, sollte sich also vorab über die Mitnahmeregelungen des jeweiligen Verkehrsverbundes informieren. Am besten geht das direkt über die Website der Deutschen Bahn oder die App der jeweiligen Verkehrsgesellschaft.