Deutschland-Ticket: Kann man einen Hund mitnehmen?

Mit dem Deutschland-Ticket kann man für 58 Euro monatlich durch ganz Deutschland reisen. Wie sieht es mit Haustieren aus? Kann man einen Hund mitnehmen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Deutschland-Ticket: Darf man einen Hund mitnehmen?

Mit dem Deutschlandticket ist die Mitnahme von Hunden grundsätzlich nicht im Preis inbegriffen. Es gelten die allgemeinen Regeln für die Mitnahme von Tieren bei den einzelnen Verkehrsbetrieben. Bei der Deutschen Bahn fahren kleine Hunde aber in einer Transportbox gratis mit. Das gilt auch für andere Tiere, die in einer entsprechenden Box Platz nehmen können. Wenn euch euer großes Haustier auf der Reise begleiten soll, müsst ihr für den Vierbeiner jedoch eine zusätzliche Fahrkarte buchen.

Kerbl Transportbox Expedion max. Tiergewicht 10 kg Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.05.2025 16:16 Uhr

Vor der Fahrt solltet ihr euch beim jeweiligen Anbieter über die Kosten und Bedingungen für die Hundemitnahme informieren. Größere Hunde benötigen ein Ticket zum Preis einer Kinderfahrkarte. Der Fahrausweis kann online gebucht werden. In der Regel zahlt man für solche Hunde den halben Fahrpreis. Große Hunde müssen während der Fahrt angeleint sein und einen Maulkorb tragen.

Anzeige

Bei der Mitnahme von Tieren gibt es jedoch regionale Unterschiede. Wer zum Beispiel sein Deutschland-Ticket bei der Berliner BVG abonniert, kann innerhalb des VBB-Gebiets, also in Berlin und Brandenburg, einen Hund kostenlos mitnehmen. Das gilt aber nicht für bundesweite Fahrten (Quelle: BVG). Geht also zunächst davon aus, dass ihr keinen großen Hund mitnehmen könnt, schaut im Einzelfall aber genau in die Bedingungen des Anbieters, der euch das Deutschland-Ticket ausstellt.

Wie sieht es mit anderen Tieren aus?

Kleine Hunde und andere Tiere, die nicht größer als eine Hauskatze sind und in einem geschlossenen Behältnis wie einer Transportbox transportiert werden, dürfen meist kostenlos mitgenommen werden.

Anzeige

Das gilt auch für Assistenz- und Blindenhunde. Diese sind in der Regel auch von der Maulkorbpflicht ausgenommen (Quelle: Deutschlandticket.de). Bei sogenannten „Listenhunden“ ist die Mitnahme in einigen Regionen grundsätzlich ausgeschlossen. Auch hier solltet ihr euch vor der Abfahrt beim jeweiligen Anbieter informieren.

Kann man andere Leute mitfahren lassen?

Während man bei vielen Fahrkartenoptionen die Möglichkeit hat, weitere Passagiere oder Kinder mitzunehmen, gibt es solche Sonderregelungen für das Deutschland-Ticket gar nicht. Ihr könnt nicht etwa wie bei manchen städtischen Verkehrsbetrieben am Wochenende oder zu späten Abendstunden jemanden auf eurer Karte mitfahren lassen. Das Ticket ist zudem personengebunden und nicht übertragbar. Wenn ihr es selbst gerade nicht benötigt, könnt ihr es nicht einfach jemand anderem geben. Jeder, der mit dem Deutschland-Ticket fahren will, muss seinen eigenen Fahrausweis kaufen.